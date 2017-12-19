Youtube GO 10 Milyon İndirmeyi Geçti

Kasım ayının sonlarına doğru Youtube Go platformunu Beta testinden çıkarıp tüm insanlara sundu. Şu anda sadece Hindistan ve Endonezya’da mevcut olmasına rağmen, Google Play’deki uygulama 10 milyon indirmeyi aşmış durumda. Bir sonraki 50 milyon dönüm noktasına doğru ilerlemekte.

Youtube Go uygulaması mobil bağlantının her zamankinden daha kötü olduğu bölgeler hafif bir platform. 144p, 360p ve 480p çözünürlükte videolar gösterebiliyor. Çevrimdışı olunduğunda daha sonra izlemek için klipleri indirmeye izin veriyor. Videolar ayrıca Bluetooth ve Wi-Fi Direct ile de paylaşılabilmekteler.