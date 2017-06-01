Youtube mp3 müzik indirme programı

Youtube kullanarak mp3 formatında müzikleri nasıl bilgisayarınıza ya da cep telefonunuza indirmenizi açıklıyoruz.

Dünyanın en popüler müzik kanalı iTunes değil, Spotify veya Radyo değil, YouTube. YouTube’a her dakika üç yüz saat video yükleniyor ve bu videonun büyük kısmı müzik. Ancak akıllı telefonlar veya iPod’lar gibi taşınabilir cihazlarda dinlemek için ideal olmayan bir müzik formatında. Ancak bu, onu indiremediğiniz veya biçimi değiştiremediğiniz anlamına gelmez.

Dosya biçimleri ve kalitesi

Bu makalede kullanacağımız aTube Catcher gibi YouTube müzik indirme uygulamaları, çok çeşitli dosya formatlarını desteklemektedir. Müzik için en yaygın kullanılan format, akıllı telefonlardan bağlı müzik setlerine hemen hemen her şeyde çalışan MP3‘dür. ATube Catcher‘ı kullanarak müzik indirirken, sonuçlarınız MP3 olarak kaydedilecektir. En yeni müzik biçimi değil, ancak bugüne kadar en çok desteklenen müzik biçimi.

MP3’ler, dosya kalitesini azaltmak için ses kalitesini ayarlayan farklı bit hızlarında kaydedilebilir veya tersi. ATube Catcher‘ın müzik indirme programı 320Kbps – CD’den neredeyse ayırt edilemez en yüksek kalite – bir metal çöp kutusuna sıkıştıracak ve uçurumdan itilmekten biraz daha hoş olmayan 64Kbps’e kadar beş seçenek sunuyor.

Sıkıştırma

MP3, dosya boyutlarını ayarlamak için kayıplı sıkıştırma olarak adlandırılan bir şey kullanır; bu nedenle CD kalitesine hoş gelen ve orijinalin yaklaşık 1/12’lik bir dosya boyutuyla gelebilecek bir şey elde edebilirsiniz.

Bu harika fakat bilgisayarınızın kulaklarınızın kaçırmayacağını düşündüğü şeylerden kurtulmasını gerektiriyor ve daha agresif bir şekilde ses kalitesinin daha da kötüleşiyor – bu yüzden 128Kbps MP3 256Kbps’lik bir boyutun yarı boyutunda ancak Ayrıca belirgin şekilde düşük kaliteli. Gerçekten iğrenç konuşmacılarınız olmadığı sürece, 192Kbps veya 256Kbps’ye dönüştürmesini öneririz.

YouTube müzik için doğru bit oranını seçme

Renkli bir TV’de siyah beyaz bir film izlemek sihirli bir şekilde renklendirmiyor ve ses dönüştürücünüzün ayarlarını maksimum bit hızlarına getirmek orijinalin en iyiye kadar değilse bir YouTube videosunun ses kalitesini büyülemeyecektir.

Çoğu durumda, bir YouTube videosunda duyacağınız müzik 128 ila 192kbps’lik bir AAC formatıdır. YouTube, video yükleyicilerin stereo ses için 384kbps’lik bir bit hızı kullanmasını önermesine rağmen. Bu, geleceği önleme amaçlı olabilir veya Google’ın kendi müzik sıkıştırmasından en iyi sonucu almanız olabilir, ancak her iki durumda da M4A / AAC dosyaları oluşturduğunuzda 192kbps’nin ötesine geçme ihtimali yok, MP3’ler için 256kbps civarında bir ilerleme var demektir.

YouTube’dan müzik indirmek yasal mı?

Bu çok güzel bir soru. Kesinlikle, YouTube’un yayın yapma konusundaki içeriğini yalnızca akış için kullanabileceğini söyleyen hizmet şartlarına karşı, etik olmayan bir şey olduğunu iddia edebilirsiniz: birçok sanatçı, YouTube’un reklamlarına gelirlerinden dolayı bağımlıdır; bu nedenle, yaptığınız herhangi bir reklamsız oynatma onları mahrum ediyor.

Müzikle yasal olarak müzik indirmek için telif hakkı sahibinden izin alınmanız gerekir. Onların profilinin Hakkında bölümünde veya YouTube kanallarıyla onlarla iletişime geçebilirsiniz.

1. aTube Catcher’ı kurun

YouTube’dan müzik indirirken, aTube Catcher’ı yenmek zor, en azından bir kere yüklendikten sonra. Pek çok ücretsiz uygulamanın olduğu gibi, kurulum sırasında kabul ettiğiniz şeyleri izlemek önemlidir: Yazarken, aTube Catcher size Teoma uygulamasını yüklemek isteyip istemediğinizi sorar ve tarayıcı ayarlarınızı değiştirir. Yükleyici burada çok yanıltıcıdır ve iki kutudan birini işaretlemediysen, devam edemediğiniz anlaşılıyor. Yapabilirsin. İptal düğmesine tıklayın; başka bir yazılım teklifi görürsünüz; Reddet’i tıklayın ve aslında istediğiniz uygulamanın kurulumuna devam edebilirsiniz.

2. Doğru müziği bulun

ATube Catcher piyasaya çıktığında birden fazla seçenek sunulur ancak müzik için ihtiyacınız olan ikisi, bulduğunuz bir videonun adresini yapıştırmanıza olanak tanıyan Videolar Bul’u ve şarkıları YouTube’da aramak için kullanabileceğiniz Müzik’tir.

Bu örnekte kendi müziğimizi kullanacağız ve kendimize indirmek için kendimize izin verdik. Videoları Bul düğmesini kullanmak istiyorsanız, web tarayıcısından videonun adresini seçin – bu, https://www.youtube.com/watch?v=yIbBID324so gibi bir şey olacak ve [Ctrl] + [C] Kopyalamak için. Daha sonra bunu URL del Video kutusuna yapıştırabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, istediğiniz dosya biçimini ve kalitesini seçmek için Çıktı Profili’ni tıklayın. Yararlı bir şekilde, liste son derece iyi etiketlenmiştir. Burada orijinal dosyayı kapacağız.

3. Doğru sürümü bulun

YouTube, her videoya erişen çeşitli cihazlarla baş edebilmek için birden fazla versiyon sunuyor: Hızlı genişbantta 27 inçlik bir PC için ideal olan şey, bir 3G mobil veri bağlantısında bir akıllı telefona boğacak. Burada, MP4, WebM veya 3GPPP seçenekli olduğunu görürsünüz. Sonuncuyu görmezden gelin – gerçekten düşük özellikli cep telefonları için – ve MP4 için gidin. WebM barında, daha küçük dosya boyutları arasında bariz bir fark yoktur, ancak MP4 biraz daha iyi görünebilir.

4. Kolay yol mu

Ne istediğinizi zaten biliyorsanız ve hemen düşünmeden indirmek istiyorsanız, aTube Catcher, uygulamanın içinden tüm faff’i atlayıp YouTube’da arama yapmanızı sağlar. Başlangıçta, Müzik parçasını tıklayın, parçayı bulmanıza yardımcı olması için birkaç sözcük girin ve ardından Ara düğmesine tıklayın. Ardından, uygulamadaki parçayı dinleyebilir ve duyduğunuz şeyleri beğendiyseniz, Seçilenleri İndir‘i tıklayarak indirmeye başlayabilirsiniz.

5. Ne istediğinizi söyleyin

İsterseniz veya yerini değiştirirseniz MP3 dosyasını yeniden adlandırabilirsiniz, ancak buradaki önemli olan bit hızıdır; bitmiş MP3 dosyası için ses kalitesini ayarlar. Kaliteli ses ve taşınabilirlik için 192Kbps, gelecekte prova için 256Kbps öneririz; Orijinal ses muhtemelen yeterince yüksek kalitede olmadığı 320Kbps’de çok fazla nokta yoktur.

Parça indirilecek ve birkaç saniye sonra herhangi bir müzik uygulamasından çalmaya veya herhangi bir cihaza aktarmaya hazır olacak. İşlemi istediğiniz kadar şarkıya kadar tekrarlayabilirsiniz.