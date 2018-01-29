Kripto para birimleri son zamanlarda çok ilgi gördü. Yüzlerce farklı para birimi olsa da bitcoin piyasanın çoğunu kapsıyor. Para birimini çevrimiçi veya ATM’lerden satın alan çok sayıda kişi olmasına rağmen, bol miktarda madencilik yaparak kazanan başkaları da var. Bazıları için, madencilik, pasif bir kazanç elde etmek için mükemmel bir yol, ancak çoğu zaman, yüksek bir çalıştırma ve bakım masrafına neden olmakta. Peki ya diğer insanların kaynaklarını kullanarak para birimi elde edersen? Erdemli bir çözüm olmasa da bazı kişiler web sitelerini veya reklamları kriptokrasi madenciliği kodu ile enjekte ederek bu yöntemi kullandı. Bu yeni bir şey olmamasına rağmen, son zamanlarda YouTube‘a yerleştirilen reklamlarda gizli şifreleme madenciliği kodu keşfedildi.

Kullanıcılar, virüsten koruma yazılımlarının YouTube‘u bir sorun olarak işaretlediğini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Trend Micro, Google‘ın DoubleClick platformundaki reklamların platformda bulunan reklamlara enjekte edilerek kötüye kullanıldığını açıklayan iki kuruş teklif edince durum daha da derinleşti. Reklam, Coinhive aracılığıyla Monero madenciliği yapan Javascript kodu içeriyor. Bir ziyaretçi sayfada gezerken ve virüs bulaşmış bir web sitesinin içeriği ile eğlenirken, site kullanıcının kaynaklarını yüksek bir oranda kullanmaya başlıyor. YouTube gibi bir web sitesinin hangi tür reklamların gösterildiğini daha iyi izlemesi gerekir, ancak bu tip sorunlar ilk defa çıkmıyor.

Ne yazık ki, kriptokrasinin anonim niteliği, hatta daha fazla kazılması ve madeni paranın maden çıkarıldığı hesabı bulması gibi, suçluyu ortaya çıkarmanın bir yolu da gerçekten yok. Trend Micro, sorunun 18 Ocak başında başladığını belirtti.