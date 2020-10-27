YouTube Şaşırtıcı Bir Güncelleme Yayınladı

Bir hafta önce, değişen geri sarma hareketiyle birçok kullanıcıyı şaşırtan YouTube Android uygulamasında bir güncelleme yayınlandı. Şimdi ise arayüzünde daha da faydalı değişiklikler getiren yeni bir sürümün varlığı söz konusu oldu.

Artık web sürümünden uygulamaya taşınan ve videonun istenen bölümünü hızlı bir şekilde bulmanızı sağlayan bölümler modudur. İzleme zamanlayıcısı (ekranın sağ tarafında) artık videonun sonuna kadar ne kadar süre kaldığını gösteriyor.

Tam ekran moduna girmek ve bu moddan çıkmak için sırasıyla yukarı veya aşağı kaydırmanız gerekiyor. Altyazı ikonu, gerektiğinde onları açma ve kapatma sürecini basitleştirecek olan oynatıcı alanına taşındı. Bununla birlikte, otomatik oynatma düğmesinin de yeri değişti.

VR oyun modları için ipuçları da eklendi ve yakın gelecekte bu seçenekler genişletilecek. Ayrıca kullanıcıyı artık uyuma saatinde uyaran bir hatırlatıcı mevcut. Güncelleme yakında hazır olacak.

Tüm sosyal medya uygulamaları sürekli olarak güncellemeye devam ederken YouTube’un sabit kalması olmazdı. Bu yüzden yeni güncellemeler ile şaşılacak birçok özelliğe sahip olabiliriz.