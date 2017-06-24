Bu yılın şubat ayında açıklanan ve nisan ayında piyasaya çıkan YouTube TV, şu anda yalnızca Chicago, LA, NYC, Philadelphia ve San Francisco gibi ABD körfezi bölgesi’ndeki ‘deki bir avuç piyasada satılmaktadır.

Bununla birlikte, Google’ın şu anda hizmetin yakın gelecekte daha fazla ülkede piyasada olacağını duyurdu.

Özellikle Mountain View, Kaliforniya merkezli şirket, hizmetin önümüzdeki birkaç hafta içinde 10 pazarda daha satışa sunulacağını açıkladı. Bunlar Dallas-Fort Worth, Washington, D.C., Houston, Atlanta, Phoenix, Detroit, Minneapolis-St. Paul, Miami-Fort Lauderdale, Orlando-Daytona Beach-Melbourne ve Charlotte.

YouTube TV‘nin yaşadığınız bölgeye tam olarak ne zaman ulaşacağını öğrenmek için, aşağıdaki kaynak bağlantısına gidin.

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