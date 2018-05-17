YouTube‘da saatlerce video izleyerek kedi videolarına bakıp hiç kimsenin bilmemesini istiyorsanız, Google, uygulaması için size uygun olabilecek yeni bir özellik hazırlıyor. Android Polisi‘ne göre, Google, kullanıcı menüsünde doğrudan yeni bir gizli mod içeren YouTube uygulamasının yeni bir sürümünü test ediyor.

Uygulamanın ayarlarında Geçmiş ve Gizlilik sayfasına giderek uygulamada benzer sonuçlara ulaşmak zaten mümkün, ancak yeni gizli mod, menüdeki hesap seçeneklerinin altındaki geçişlere yerleşiyor. Bunlardan bahsetmişken, Anahtar Hesapları ve Oturum Açma öğelerinin geçiş için yer açmak üzere birleştirileceği anlaşılıyor.

Gizli Mod tam olarak yeni değil. Uzun yıllar boyunca çoğu web tarayıcısının temel bir özelliği oldu ve Google bunu yakın zamanda Gboard uygulamasına da ekledi. YouTube uygulamasına dahil olması, uygulamada kaybolmanın ne kadar kolay olabileceğini göz önünde bulundurarak mantıklı görünüyor.

Yeni gizli mod hala test aşamasında ve henüz herkes için uygun değil, ancak her şey yolunda giderse, yakında herkesin kullanıma açılacaktır. Belki vaat edilen karanlık tema ile aynı zamanda gelebilir.