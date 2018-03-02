Google çevrimdışı izlemek için beklediğimizden daha fazla ülkede bulunan Youtube videolarını indirme özelliğini sessiz sedasız sundu. Aslında bu özellik geçen ay yayına başladı. Ancak Youtube videolarını indirme seçeneği sadece birkaç ülkede görüldü.

Arama devi uygulamanın destek sayfasını, bu özelliğin desteklendiği ülkelerin tam listesiyle de güncelledi. Bu listeye göre, çevrimdışı görünümler için Youtube videolarını indirmenin mümkün olduğu 125 ülke var. Ve evet Türkiye de bu yeni eklenen ülkeler arasında yerini aldı.

Yeni özellikten yararlanmak için artık çevrimiçi olmadığınız zamanlarda da istediğiniz zaman izleyebilmenizi sağlayan İndir düğmesini kullanabilirsiniz. (Youtube videosunun altındaki)

Youtube Video İndirme Özelliği Nedir?

Youtube videolarını çevrimdışı görünüm için indirebilme özelliği, bir ücretli abonelik gerektiren Google hizmeti olan YouTube Red tarafından sunulan temel özelliklerden biriydi. Artık bu haftadan başlayarak özelliği destekleyen tüm ülkelerde Youtube kullanıcıları çevrimdışı kullanılabilirlik özelliğinden yararlanabilir.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise bazı videoların çevrimdışı oynatma için kullanılamaması olabilir. Böyle bir durumda videonun altındaki İndir düğmesi soluk görünür ve onu kullanamazsınız.

Youtube Video İndirme Özelliği Nasıl Kullanılır?

Ülkemizde de GSM operatörlerinin internet paketlerinin yetersiz olmasını düşünürsek, birkaç uzun ve güzel videoyu kaydetmek uzun yolculuklarınızda çok işinize yarayacaktır.

Youtube sizce de bu özellik için çok mu geç kaldı? Yorumlarınızı bekliyoruz.