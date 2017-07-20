YouTube Video Önizlemeleri Chrome ve Opera Kullanıcıları İçin Hazır

YouTube‘da bu yılın başlarında sınırlı sayıda kullanıcıyla video önizlemelerini test ettikten sonra, Google şimdi bu özelliği web sitesini PC’de Chrome veya Opera kullanarak ziyaret eden tüm kullanıcılara sunuyor.

YouTube video önizlemeleri, kullanıcıya video içeriği hakkında fikir veren kısa 3 saniyelik animasyonlar. Google’a göre, bu animasyonlar 30 saniyeden daha uzun videolar için oluşturulacak. Ancak, tüm videoların bu önizlemelere uygun olamayabileceği de unutulmamalıdır. İki gün içinde yüklenen uygun videolara bir önizleme animasyonu eklenecek.

Animasyonlu önizlemeleri görüntülemek için, kullanıcının desteklenen bir tarayıcıyı kullanarak YouTube masaüstü web sitesinde videonun minik resminin üzerine fare işaretçisini getirmesi yeterli olacak. Bu özellik, şu an 32 ve üzeri Chrome sürümleri ile Opera 19 ve üzeri sürümlerinde mevcut.

Google, kullanıcılar için video paylaşım sitesindeki görüntüleme deneyimini geliştirme konusunda sürekli olarak çalışıyor ve video önizlemesi, bu yıl piyasaya çıkacak özelliklerden sadece bir tanesi. Yakın gelecekte, web sitesi için PC’lerde de resmi hale gelen karanlık bir mod görüyoruz.