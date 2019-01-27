YouTube Videoları MP4 Dosyasına Nasıl Dönüştürülür?

YouTube videolarını MP4 olarak kaydetmek için birçok olası neden vardır. Bunlardan birisi MP4 uzantısının akıllı telefonlardan oyun konsollarına kadar hemen hemen her cihazda çevrimdışı olarak oynatmaya uygun olmasıdır. MP4 ayrıca dosya boyutu ve kalitesi için iyi bir denge sağlar ve altyazıları destekler.

YouTube videolarını MP4’e dönüştürebilecek bir sürü ücretli ücretsiz program vardır. Ancak ücretsizlerin birçoğu reklamlarla doludur. Yada videolarını dönüştürdükten sonra onlara kendi filigranlarını uygularlar. Bunu kaldırmak için de ekstra para vermeniz gerekir.

Burada sizlere son derece önemli ve basit bir programı sunacağız. Aslında birden fazla seçenek vardır. Youtube’dan videoları ve şarkıları doğrudan indirebilirsiniz. 4K Video Downloader olarak bilinen program ücretli sürümünün olmasına rağmen, ücretsiz de mükemmel özellikler sunar.

Başlamadan önce, YouTube videolarını indirmek için üçüncü taraf uygulamaları kullanmanın Youtube’un hizmet şartlarına aykırı olduğunu unutmayın. Sadece bilgilendirme amaçlı bunu sizlere anlatmaktayız.

Youtube Video Nasıl İndirilir? MP4’e Nasıl Dönüştürülür?

1. Tek bir Youtube Videosunu İndirme ve MP4 Videosuna dönüştürme

4K Video Downloader’ı indirip ve bilgisayarınıza yükleyin. Daha sonrasında YouTube üzerinden indirmek istediğiniz videoyu bulun. Burada bulduğunuz videonun URL adresini adres çubuğundan kopyalayın. Sonrasında da 4K Video Downloader programını açın.

Programın sol üst köşesinde Link Yapıştır yazan yere tıklayın. Otomatik olarak videonun URL adresini yapıştıracaktır. 4K Video Downloader, videoları sadece MP4’e çevirmez (bu sadece varsayılandır.), farklı formatlara da dönüştürebilir. Aynı zamanda indirme ekranında kalite de seçebilirsiniz. Mevcut seçenekler orijinal videonun kalitesine bağlı olacaktır. Yani 360p videoyu 720p indiremezsiniz. Ayrıca altyazı indirme seçeneğine de sahipsiniz.

Video indirildikten sonra, hemen varsayılan medya oynatıcınızda oynatabilirsiniz. Aynı zamanda videonun bulunduğu klasöre gitmek için video üzerindeki üç noktaya tıklayıp “Bulunduğu Klasörü Aç” diyebilirsiniz.

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2. Birden Fazla Videoyu Otomatik Olarak MP4 Yapma

YouTube videolarını MP4’e dönüştürmeyi daha da hızlı hale getirmek için, 4K Video Downloader üzerinde teker teker sürekli birşeyleri seçmek zorunda değilsiniz. ;Hemen herşeyi sadece bir tıklama ile yapabileceğiniz Akıllı Mod özelliği sunar.

Program arayüzünden ‘Araçlar’ı seçin ve tercih ettiğiniz indirme seçeneklerini format, kalite, altyazılar ve hedef gibi özellikleri belirleyin. Bunları yaptıktan sonra tekrar Link Yapıştır seçeneğine tıkladığınızda, otomatik olarak bütün indirmeler sizin ayarlamalarınıza göre şekillenir.

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Ücretsiz uygulamalar arasın 4K Video Downloder, sunduğu hizmet bakımından en iyilerden birisi olarak değerlendirilir. Uygulamanın ücretisiz sürümünü kullandığınız da, full sürüm için satın alabilirsiniz.

Aynı zamanda Youtube üzerinden beğendiğiniz bir çalma listesi varsa, içerisindeki kliplerin hepsini bir liste halinde de indirebilirsiniz.

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