Google Chrome kullanıcıları YouTube üzerinden izledikleri videoların içerisinde aramalar yapabilecek.

Her geçen saniye daha da büyüyen YouTube kullanıcıların bir şeyi öğrenmek ya da görmek istediklerinde girdikleri ilk yerlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. YouTube’da bulmak istediğimiz şeyleri her ne kadar YouTube Arama ile bulabiliyor olsak da videoların içinde arama yapamıyoruz.

Bu sebeple öğrenmek ya da görmek istediğimiz şeyi bulabilmek için neredeyse tüm videoyu bitirmemiz gerekiyor. Kullanıcıların zamanını kaybetmesine neden olan bu işlem Google Chrome eklentisiyle son buluyor.

YouTube Videolarının İçinde Arama Yapılabilecek!

Google Chrome kullanıcıların indirebilecekleri InVideo eklentisi sayesinde kullanıcılar YouTube üzerinde daha gelişmiş aramalar yapabiliyor. Kullanıcıların eklentiyi kullanmaları ise çok kolay.

Detaylı arama yapmak istediğiniz videoyu YouTube üzerinden açın.

Video’nun altında yer alan ve yeşil renkteki Open InVideo butonuna basın

Video’nun içinde aramak istediğiniz sözcükleri ya da cümleleri yazın ve Search botununa tıklayın.

Bulmak istediğiniz kelimeleri ya da cümlelerin videonun neresinde bulunduğu önünüzde belirecek. Sözcük ya da cümlenin kullanıldığı saniyeleri seçip kolaylıkla o saniyeye gidebilirsiniz.

YouTube’un altyazı özelliğinden faydalanan bu eklenti şimdilik Türkçe videolarda kullanılmasa da ilerleyen günlerde eklentiye Türkçe altyazı desteği eklenerek Türkçe YouTube videolarında da kullanılabilecek.