Youtube'a Gece Modu Geliyor!

Bu haftasonu yayınlanan bir raporda Android için Youtube uygulamasın gece modunun geleceği kesinleşti. Uygulamanın bu yeni sürümünde bulunan kod bir sonraki güncellemenin Android kullanıcılarına Youtube için gece göz yormayan karanlık bir temayı etkinleştirme seçeneği sunabileceğini gösteriyor. Web üzerindeki meşhur sitelerin çoğunun zaten bu yeteneği sunduğunu düşünürsek bu gelişme pek şok edici olmaz.

Raporda gizli modla ilgili kod da keşfedildi. Bu mod ile Youtube uygulamasının Android kullanıcıları Youtube‘un geçmiş ve gizlilik menüsüne giderek izleme geçmişini ve arama geçmişini duraklatmaya geçiş yapabilir. Menülerden bahsetmek gerekirse Youtube videolarını otomatik olarak oynatma seçeneği genel ayarlar listesinden kaldırılmış olarak kendi menüsüne sahip olabilir.

Başka bir olası değişiklik ise video başlamadan önce oynatılan reklamlardan kurtulma yöntemini içerir. Bu noktaların çoğunda size “Reklamı Atla” yazan bir kutuya dokunarak beş saniye sonra reklamı ortadan kaldırma seçeneği sunulur. Yeni yöntemde ise kullanıcıların beş saniye sonra reklamı kenara çekmesine olanak tanıyacak ve atlama düğmesine basamayan büyük parmaklılar için bu kesinlikle daha kolaydır.

Uygulamanın bir sonraki sürümü olan 13.01 güncellemesinin henüz gelmediğini bu özelliklerin yalnızca gelecekte uygulanacak özellikler olduğunu unutmayın.