YouTube’a “Süper Sohbet” Özelliği Ekleniyor

Son dönemde daha da popüler hale gelmeye başlayan YouTube, yayıncılardan elde ettiği kazançları yeterli görmemiş olacak ki “Süper Sohbet” ismini verdiği yeni bir para kazanma kaynağını kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Ülkemizde aktif olarak kullanılmıyor olsa da YouTube‘un ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerde “ücretli abonelik” sistemine geçtiği biliniyor. Ayrıca videolarda yer alan reklamlar da YouTube‘un kasasına ciddi miktarlarda para girişi sağlayan bir diğer kaynak. Şimdi ise YouTube‘a “Süper Sohbet” özelliği de eklenecek.

“Süper Sohbet” nedir?

YouTube tarafından “Super Chat” olarak nitelendirilen bu özellik sayesinde YouTube videolarının ve canlı yayınlarının altına yaptığınız yorumların kısa süreliğine sabit görüntülenmesi ücret karşılığında sağlayabileceksiniz.

Özellikle canlı yayınlar esnasında süper sohbet çok işe yarayacak. Yüzlerce kullanıcının aynı anda yazdığı yorumlar arasında sizin yorumunuzun kaybolmasını istemiyorsanız, bu özellikten faydalanarak 5 $ gibi ücretler karşılığında kısa süreliğine yorumunuz yayıncı tarafından dikkat çekecek şekilde görüntülenebilecek.

Konuyla alakalı YouTube‘un blog sayfasında yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Canlı yayın izleyen herhangi bir kullanıcı süper sohbet özelliğini satın alabilir. İçerik oluşturucusunun dikkatini çekmek isteyen kullanıcılar ücret karşılığı yorumlarının en üstte, işaretlenmiş şekilde görüntülenmesini sağlayabilir. Toplam 5 saatlik bir süre boyunca sabit kalan yorumlar sayesinde sesinizi çok daha geniş kitlelere duyurabilmeniz mümkün.

Şuan için beta sürecinde olan özellik yalnızca bir grup YouTube kullanıcısı için aktifleştirilmiş durumda.