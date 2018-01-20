Youtube'da Rahatsız Edici Trendlere Reklam Engeli: İstihbarat Masası

Youtube uygun olmayan ve tartışmalı videoları erkenden tespit etmesine yardımcı olmak için “İstihbarat Masası” olarak adlandırdıkları birimi yaratıyor. Google‘ın ünlü video sitesi Youtube reklamverenler için uygun olmayan videolar nedeniyle bir sorun haline gelmeye başladı. Youtube reklamverenler ve izleyiciler için çok tartışmalı olan videoların tespitine yardımcı olmak için danışmanlarına, sosyal medya sitelerine, kullanıcı geri bildirimine ve Google verilerine güveniyor. Bu videolar artık reklam eklenmeden önce kaldırılacak.

Youtube yayınlanan rahatsız edici videolara büyük şirketlerin reklamlarının gösterilmesine izin vererek yakın zamanda bazı sorunlarla karşılaştı. Bu durum bu firmaların uygun olmayan gündemleri desteklemiş gibi görünmesini sağladı. Böylece bu işletmeler için istenmeyen tartışmalara neden oldu. Buna ek olarak uygunsuz videoların siteye gönderilmesini engellemek için Youtube bu yıl sona ermeden önce 10,000 yeni içerik moderatörü ekleyecek.

Reklamverenlerin desteğini geri kazanmak için yapılan bir girişim olan başka bir özellik bu hafta başlarında videolardan para kazanmak isteyenlerin belli görüntüleme kriterlerine uyması gerekeceğini duyurmuştu. Artık Youtube’dan para kazanmak isteyen kanalların içeriğinin son 12 ay içinde toplam 4000 saatten fazla izlenme süresine sahip olmaları ve en az 1000 abonesi olması gerekecek.