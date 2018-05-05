Youtube'dan Video Nasıl İndirilir?

Youtube’daki sevilen videolar veya klipler insanlar tarafından indirilmek istenir. Ancak Youtube’daki videolar nasıl indirilir birçok kişi bilmez. Bazı ücretsiz programlar ve diğer basit yöntemler ile Youtube’dan video indirmek çok da zor değil.

Peki Youtube videolarını indirmek yasal mı?

YouTube videolarını indirmek için üçüncü taraf uygulamaların kullanılması YouTube’un hizmet şartlarına aykırıdır. Bu durum videoları yalnızca sunucularından doğrudan yayınlayabileceğinizi belirtir. Videoya eğer kendiniz sahip değilseniz telif hakkı sahibinden veya kamuya açık alandan izin almadıkça video indirmek de potansiyel bir telif hakkı ihlalidir.

Bununla birlikte YouTube, web hizmeti ve kendi uygulamaları aracılığıyla video indirmek için bazı yollar da sunar. Bu yazımızda bunları nasıl yapacağınızı açıklayacağız ve iPhone, Android, Mac ve PC için kullanılabilen diğer seçenekler arasında size yol göstereceğiz.

Youtube videoları bir Windows bilgisayara nasıl indirilir?

1. 4K Video Downloader Programını Kurun

YouTube videolarını bir Windows PC’ye indirmek için 4K Video Downloader programını indirip bilgisayarınıza yükleyin. Bu çok yönlü yazılım tamamen ücretsizdir ve tüm oynatma listelerinin yanı sıra 360 derece ve 3D videolar da indirebilirsiniz. Kurulum tamamlandığında ‘Başlat‘ yazan kutuyu işaretleyin ve ‘Son‘ seçeneğini tıklayın.

2. Video Bağlantısı Kopyala ve Yapıştır Yapın

Web tarayıcınızı açın, YouTube’dan indirmek istediğiniz videoyu bulun ve URL’sini adres çubuğundan kopyalayın. Ardından 4K Video Downloader’a dönün ve sol üstteki ‘Bağlantıyı Yapıştır’ düğmesini tıklayın.

Yazılım video hakkında bilgi alacak ve size bir dizi kalite seçeneği sunacaktır. Bunlar orijinal videonun kalitesine bağlı olarak değişir. Ancak yazılım YouTube videolarını eğer mevcutsa 4K olarak indirebilme yeteneğine sahiptir.

3. Video Kalitesini ve Formatını Seçin

4K Video Downloader programı tüm YouTube videosunu indirmenizi veya yalnızca sesini indirmenizi sağlar. Soldaki açılır menüyü kullanarak tercih ettiğiniz seçeneği seçin ve ardından sağdaki menüyü kullanarak bir format seçin. MP4 seçeneği videolar için tercih edilen formattır çünkü kalite ve dosya boyutunun iyi bir dengesini verir ve neredeyse her cihazda oynatılır.

Ardından bir kalite ayarı seçin. Bir PC veya TV’de video oynatmak için en yüksek seçeneği seçmenizi öneririz ancak bunun daha uzun süreceğini ve indirilen dosyanın daha büyük olacağını unutmayın. Ne kadar alana ihtiyaç duyacağını görmek için soldaki tahmini dosya boyutunu görebilirsiniz.

İndirilen videonun nereye gideceğini alt kısımda ‘Gözat‘ butonunu kullanarak seçebilirsiniz. Her şey tamam ise artık ‘İndir’i tıklayın.

4. YouTube Videosunu İndirin

YouTube videosu artık sizin için indirilecektir. İçerik oluşturucunun kanalında başka videolar varsa 4K Video Downloader programı bunları da indirmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Bir kerede en fazla 24 video indirebilir.

Video indirmeyi bitirdikten sonra hedef klasörde videoyu bulabilir veya 4K Video Downloader‘da sağ tıklayıp ‘Oynat’ı seçebilirsiniz. Ayarları değiştirmedikçe videoyu kaldırmayı seçene kadar (bu yazılımı kapatıp yeniden başlatsanız bile) indirilen video bu listede kalır.

Youtube videoları bir Android cihaza nasıl indirilir?

TubeMate anroid uygulaması YouTube videolarını Android cihazlarda indirmenin en iyi yollarından biridir ve bu programı seçmemiz iyi bir nedene sahiptir. Çünkü kullanımı gerçekten çok kolaydır ve ihtiyacınız olmayan gereksiz özelliklere sahip değildir.

1. TubeMate’i Yükleyin

TubeMate video indiricisi Google Play Store’da mevcut değildir. Çünkü Google aynı şirketten olduğu için YouTube indiricilerine pek izin vermez. Bu nedenle her şeyden önce Android cihazınızın diğer yerlerden indirilen uygulamaları yüklemesine ve çalıştırmasına izin vermeniz gerekir. Bu ayarı açtığınızda dikkatli olun çünkü yalnızca güvenli olduğunu bildiğiniz uygulamaları indirdiğinizden emin olmak istersiniz.

‘Ayarlar’ı açın ve Güvenlik bölümüne gidin. Aşağı kaydırın ve “Bilinmeyen kaynaklar” ifadesinin yanında bu ayarı açmak için bulunan geçiş düğmesine dokunun. Daha sonra Android cihazınızda TubeMate YouTube Downloader web sitesini ziyaret edin ve indirmek için doğrulanmış sitelerden birini tercih edip indirin.

2. İndirilecek Videoyu Seçin

APK dosyalarının indirilmesiyle ilgili bir uyarı mesajı görebilirsiniz. Bu yüzden izin vermek için ‘Tamam’ı tıklayın. TubeMate indirildikten sonra dosyayı çalıştırın ve ‘Yükle’ye dokunun. Ardından Aç’a dokunun. Daha sonra video indiricinin hangi izinleri çalıştırması gerektiğine dair bilgilendirileceksiniz. Devam etmenizde sakınca yoksa devam edelim ve uygulama böylece açılmış olacaktır.

TubeMate siyah bir arka plan ile resmi YouTube Android uygulamasına çok benzer. Bir video arayın ve oynatmaya başlayın ardından sağ altta görünen kırmızı ‘İndir‘ düğmesine dokunun. Hepsi bu kadar!

Youtube videoları bir iPhone’a nasıl indirilir?

iOS’ta Documents adı verilen akıllı bir uygulama vardır. Bu bir dosya yöneticisi gibi görünse de aynı zamanda YouTube videolarını da indirebiliyor. Süreç biraz sıkıcı ama yine de basit.

Her şeyden önce iOS veya Safari için YouTube uygulamasında indirmek istediğiniz klibi bulun. Bir kez bulduktan sonra ‘Paylaş‘ simgesine ve ardından ‘Bağlantıyı Kopyala‘ya dokunun.

Uygulamayı açın ve ekranın sağ altındaki küçük pusula olan web tarayıcısı simgesini arayın. Buna dokunun ve savefrom.net adresine gidin. YouTube klibin adresini büyük giriş kutusuna yapıştırın. Tercih ettiğiniz kalite seçeneklerini seçin ve videonuzu indirmeye başlayın.

Tamamlandığında ise “Fotoğraflar> Kamera Rulosu” üzerinden videoya erişebileceksiniz.

Youtube videoları bir Mac bilgisayara nasıl indirilir?

Bir Mac’de aslında Youtube videosu indirme açısında birçok seçenek var. Ancak en basitlerinden biri MacX YouTube Downloader (Windows için de mevcut) programıdır. Yapmanız gereken tek şey bağlantıyı eklemek ve kalite seçeneklerini seçmek. Ayrıca aynı anda birden fazla klip de indirebilirsiniz.