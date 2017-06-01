YU Yureka Black cep telefonu tanıtıldı!

Micromax‘ın bir yan kuruluşu olan YU, Hindistan pazarındaki son model akıllı telefonu Yureka Black‘i tanıttı.

Yureka Black özellikleri

Yureka Black, 5.0 inç 1080p ekran, modeli belli olmayan 1.4GHz 8 çekirdekli Snapdragon işlemci, 4GB RAM, 32GB depolama alanı, 13 megapiksel arka kamera, Yureka Black ön kamera, 3000mAh pil ve Android Marshmallow özellikli bir alüminyum gövdeye sahiptir.

Yureka Black fiyatı 8999 INR (yaklaşık 139 ABD Doları) olup 5 Haziran’dan itibaren Flipkart’tan temin edilecektir. Cihazın diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Düşük ücretli akıllı telefonu sanırım sadece hindistan özelinde satışa sundular.