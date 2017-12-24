Apple Music, Spotify, Deezer ve Fizy gibi online müzik platformlarından farklı olarak sunduğu yüksek kaliteli müziklerle dikkat çeken Tidal 12 günlük ücretsiz bir deneme süresi başlattı.

Yüksek Kaliteli Hi-Fi Parçaların Bulunmasıyla Dikkat Çekiyor!

Online müzik sektörünün yeni oyuncularından birisi olan Tidal, diğer online müzik servislerinden farklı olarak normal ve Hi-Fi kalitesinde müzik sunuyordu. Kredi kartı bilgisi giren kullanıcılara 30 günlük ücretsiz üyelik veren Tidal’ın üyeliğinizi yenilememesi için üyeliğinizi iptal etmeniz gerekiyordu. Diğer online müzik servislerine göre daha pahalı olan Tidal yılbaşı için yeni bir kampanya başlattı. Bu yeni kampanya ile birlikte kullanıcılar kredi kartı bilgilerini girmeden Tidal’ı 12 gün boyunca ücretsiz olarak deneyimleyebilecekler.

Üyelikler 12 Günün Ardından Yenilenmeyecek!

Apple işletim sistemler, Android işletim sistemi ve Androd TV, CarPlay ve Android Auto ile birlikte çalışabilen Tidal ayrıca Sonos hoparlörleriyle de çalışabiliyor. Tidal’ın 12 günlük ücretsiz denemesi Apple’ın 3 ay ücretsiz Apple Music denemesinden ya da Spotify’ın 0.99 TL’ye 3 aylık ücretsiz üyeliğinden çok daha kısa bir kampanya olsa da yüksek kalitede müzik oynatabilen cihazları ve kulaklıkları olan kullanıcılar Tidal’ın Hi-Fi kalitesinde ki müziklerini deneyimleyebilir. Üyelikler 12 günün ardından otomatik olarak sonlandırılacak.