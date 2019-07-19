Yurt Dışından Getirilen Telefonların Harcına Rekor Zam Yapıldı!

Yurt dışına çıkan kişinin beraberinde getirdiği telefonları, pasaporta işletip kullanmak uzun süredir var olan bir mevzu idi. ÖTV vergisi yüzünden teknolojik ürünlere uygulanan zamlar telefonun fiyatını bir hayli artırırken, bu sayede gelen telefonlar oldukça uygun fiyatlı olabiliyordu.

Zaman dilimine göz atarak, ne kadar arttığına şöyle bir göz atalım. Yurt dışından 2012 yılında bir telefon getirdiyseniz 100 liralık bir ödeme söz konusu olacaktı. 2016 yılında bu olay 138 liraya yükseldi. Son olarak 2017 yılında ise 149 lira ile sabitlenmişti.

Zaman zaman bu şekilde artmaya devam edip, bu yıla kadar fazla hissettirmeden zamlanmaya devam etti. Bugün ise bu durumu devlet tam olarak sonlandırmak adına rekor bir zamma imza attı.

Ne mi oldu? Bu yılın başlarında 618 lira olan kayıt harcı, bugün ki zam ile birlikte 1500 TL oldu. Önceden ucuz diye varsaydığımız bu yöntem yeni telefon almanın daha çok tercih edilmesine neden olacak gibi duruyor.