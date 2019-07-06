Yuvarlak Kamera Modülüyle Yeni Bir Nokia Telefon Ortaya Çıktı!

HMD Global yakında yeni bir Nokia akıllı telefonunu tanıtabilir. Canlı fotoğraflar ve TA-1198 model numarası olan bu telefonun özellikleri bu hafta internette ortaya çıkmaya başladı. Telefonun içindeki işlemcisi pek üst düzey olmasa da; özellikle arka panel konusunda oldukça iddialı.

Nokia TA-1198, üst düzey tasarım konusunda yenilikçi değil. Nokia 4.2 modelinden biraz farklı bir su damlası çentiğine sahip. Çentik tasarımında bile, telefonun çerçeveleri biraz kalın. Özellikleri, akıllı telefonun orta sınıf kategorisine ait olduğubu gösteriyor.

Telefonun vurgu noktası arka paneli oluyor. Nokia TA-1198 modelinde üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ancak, Nokia X71‘deki gibi dikey olarak değil de, Moto Z serisindekilere benzer dairesel bir modüle yerleştirilmiştir. Üç sensör, gövdeyi LED flaşla paylaşıyor. Modülün hemen altında bir parmak izi tarayıcı var.

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Teknik özelliklere bakıldığında, Nokia TA-1198, Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışıyor. Haziran ayı güvenlik yamasına da sahip. Donanım olarak oldukça eski olan Snapdragon 660 işlemci ile destekleniyor. Telefon tanıdıldığında, Nokia 7 Plus ve Nokia X71’den sonra üçüncü Snapdragon 660 yonga setini taşıyan akıllı telefonu olacak.

Görüntüler, telefonun 2340 x 1080 çözünürlüğe ve 410 ppi’ye sahip olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda 3500mAh batarya ile çalışıyor. Başka bir fotoğrafta, telefonun 48MP fotoğraf çektiğini görüyoruz, bu üçlü arka kameralardan birinin 48MP sensör olduğu anlamına geliyor.