ZEISS Yeni Döner Kamera Sistemi Patenti Aldı

Geçen sene boyunca çift kameraya sahip akıllı telefonların giderek daha popüler hale geldiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili eğlenceli kısım, çoğunun farklı amaçlar için ikincil lensler olması. iPhone 7 Plus‘da ikinci lens 2X optik zumlu, LG V20‘de ise geniş açılı objektif ile zıt efektler sunuyor.

Tabii ki, hala mükemmel bir kurulum yok, zira 2X zum ve geniş açılı objektifi farklı zamanlarda ama aynı cihazla isteyebilirsiniz. Tek çözümün üçlü lensli bir kamera olduğunu düşünürken ZEISS‘in aklında bir şey varmış gibi görünüyor: objektifleri değiştirebilen döner bir kamera sistemi.

WinFuture tarafından keşfedilen özellik, 2015 yılında Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi ile Mart ayında kamuoyuna açıklandı. Firma, her mercek farklı bir mukavemette görüntüyü büyüttüğü için, bunu ‘minyatür bir zum kamerası’ olarak belirtmekte.

Nokia, Lumia Windows telefonlarını ürettiğinde, ZEISS kameraları, fotoğraf yetenekleri nedeniyle onları ünlü yapan şeyin bir parçası idi. Şirketin Aygıtlar ve Hizmetler bölümü Microsoft tarafından satın alındığından ve şirketten geride kalanların daha sonra akıllı telefonu yapmak için HMD Global‘e lisans verdiğinden bu yana, ZEISS ile olan ortaklığın sona erdiği anlaşıldı. Ancak, bu ayın başlarında Nokia, ZEISS kameralarını kullanan cihazlar üreteceğini doğruladı.

Nokia smartphones to feature ZEISS optics. Together, we look forward to an exciting journey into the future of smartphone imaging. pic.twitter.com/GNWwuMAveK

