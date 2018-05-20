Oreo güncellemeleri konusunda çalışmalar giderek hızlanmaya başladı. Son olarak Samsung’un durdurulan Galaxy S7 Oreo güncelleme paketinin yeniden kullanıma girdiğini görmüştük. Yeni güncellemelerin yayınlanmasına birçok markada bu şekilde devam etmekte. Bu markalardan birisi de Asus olarak karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi akıllı telefonlarını kısa süre önce yayınlayan markanın bu kez ise Zenfone 3 Zoom modeli için Oreo güncellemesini yayınladığı açıklandı.

Güncellemenin uzun süredir beklendiğini düşünecek olursak, Zenfone 3 Zoom Oreo güncellemesinin sürpriz olmadığını da eklemek gerekiyor. Yeni güncellemenin getirdiği özellikler konusunda detaylara geçelim.

Zenfone 3 Zoom Oreo Güncellemesiyle Neler Değişiyor?

Yeni güncellemeyle beraber Zenfone 3 Zoom akıllı telefonlarında çok önemli Oreo özellikleri geliyor. Oreo için yayınlanan resim içerisinde resim özelliği ve yeni bildirim sistemi özelliği Zenfone 3 Zoom akıllı telefonları içinde geçerli olmuş oldu. Bunun dışında yeni güncellemenin çok önemli detayları da öne çıkardığını ekleyelim.

İlk olarak Aralık ayında yayınlanan güvenlik yamalarının akıllı telefonlara dahil edildiğini gördük. İkinci kısmında ise yeni bir özellik olarak Asus’un ekran kaydırma sisteminin geldiğini gördük. Uygulamalar arasında hızlı kaydırma hareketinin kullanıma açılmış olduğunu ekleyelim. Bu özellik daha önce belli başlı Asus uygulamalarında vardı ancak, tüm uygulamalar için destek yeni geldi.

Bunlara ek olarak güncellemenin bazı uygulamalar için ayarlamalarda yaptığı açıklandı. Ayarlar kısmında gereksiz olarak görülen birçok uygulamanın simgesinin kaldırıldığı ve menünün genel olarak çok daha kullanışlı hale getirildiğini söyleyelim. Tüm bu özellikleriyle beraber yeni güncellemenin her iki Zenfone 3 Zoom modeli içinde yayınlandığı açıklanan bilgiler arasında.

Yeni güncelleme konusunda şu an için dağıtımların devam ettiğini de ekstra olarak söylemek gerek. Öyle ki yeni güncellemenin bölge bölge yayınlanmasının, her kullanıcı için anında güncellemenin kullanıma girmemesi gibi olumsuz bir yanı var. Tüm güncellemelerin ise birkaç hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.