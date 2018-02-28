MWC 2018’in yıldızlarından biri olmayı başaran Asus’un yeni telefonları gelmeye devam ediyor. Daha önce markanın Zenfone 5, 5z ve yeni Max M1 modeli hakkında bilgiler vermiştik. Şimdi ise aynı etkinlik kapsamında tanıtılan bir başka modelden söz edeceğiz. Öyle ki her etkinlikte olduğu gibi bu etkinlikte de marka, yeni telefonlarını seri olarak tanıttı. Şimdiye kadar 5 yeni model gördük. Zenfone 5 serisi olarak öne çıkan bu modeller içerisinde bu kez, Zenfone 5 Lite modelini inceleyeceğiz. Yeni tanıtılan serinin özelliklerine geçelim.

Zenfone 5 Lite Tasarımı ve Özellikler

Tasarım kısmında serinin çentikli tasarımlarına son verildiğini görüyoruz. Zenfone 5 Lite çentik bölümü kullanmıyor. Bununla beraber olarak telefonların tamamen çerçevesiz olduğunu söylemekte yanlış olacaktır. Üst bölümde çentik alanı kaldırılmış ve buraya çerçeve alanı eklenmiş. Bunun nedeni ise telefonda iki adet ön kamera bulunuyor olması.

Tasarımdan biraz ödün verilerek bu sistem ve çift ön kamera sunulmuş durumda. Yine alt kısımda da çerçeveli bir bölüm olduğunu görebiliyoruz. Telefonun arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise yine dikine konumlandırılmış olan arka kameraları görüyoruz. Fakat bu kez kameralar ortalanmış ve hemen altına parmak izi sensörleri getirilmiş durumda.

Teknik Özellikler

Diğer bir iki modelde de olduğu gibi Zenfone 5 Lite serisinde de farklı işlemci modelleri sunuluyor. İlk modelde Snapdragon 430 işlemcileri sunulurken, bir diğer modelde ise Snapdragon 630 işlemcileri sunuluyor. Kullanıcılar her iki modeli de tercih edebiliyorlar. RAM bellek miktarında ise bir değişikliğe gidilmemiş. Her iki modelde de 4 GB RAM bellek kullanılıyor.

Ekran kısmına geldiğimiz zaman ise geniş ekranları görüyoruz. 6 inçlik ekran boyutuna sahip olan Zenfone 5 Lite, 18:9 ekran oranı sunuyor ve 1080 X 2160 piksel çözünürlük sunuluyor. Serinin diğer akıllı telefonlarında olduğu gibi format yine geniş ekran. Tüm bunların dışında en büyük yenilik ise kamera kısmında karşımıza çıkıyor.

Zenfone 5 Lite 4 kameraya sahip. 2 önde 2 arkada şeklinde konumlandırılmış olan kameraların, oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Arka kısımda 16 MP değerinde, f/2.2 diyafram açıklıklı çift kamera var. Ön kısımda ise 20 MP değerinde ikinci kameralar var. Oreo işletim sistemine sahip olan akıllı telefonların, fiyatı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.