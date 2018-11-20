ZenFone 5Z Android Pie Güncellemesi Alacak

Tayvanlı üretici Asus‘un Zenfone 5Z amiral gemisini piyasaya sürmesinden bu yana yaklaşık 5 ay geçti. Android Oreo ile piyasaya sürülen telefon için sadece söylentilerde Android Pie güncellemesi alacağı ifade edilmişti. Ancak şirketin bu günkü yaptığı basın açıklamasında, 2019 yılının Ocak ayının sonlarında ETA’ya sahip cihaz için Android 9 Pie güncellemesi alacağını resmi olarak duyurdu. Bu duyuru muhtemelen ilk başlarda Hindistan sürümünü kapsayacaktır. Ayrıca yapılan yorumlara göre ZenFone 5Z için gelecek güncelleme daha hoş bir arayüze sahip olacak fakat daha az geliştirme içerecek.

Telefondaki Android 9 Pie güncellemesinin önceliği yüksek uygulamaları optimize edecek uygulanabilir batarya özelliğini destekleyecek. Bunun yanı sıra bazı uygulamalara şeffaf işlevsellik verecek geliştirmeler ile gelmesi bekleniliyor. Güncelleme ayrıca kullanıcılara tamamen yeni bir açılır pencere çubuğu ve kullanıcıların kopyalayıp yapıştırmalarına yardımcı olacak bir büyüteç özelliği gibi özellikleri de kapsıyor. Ancak şirket, güncellemenin daha hangi özellikleri beraberinde getireceğini tam olarak açıklamadı. Bu yüzden resmi güncelleme yayınlanana kadar beklemek zorundayız.

İlk güncellemenin ZS620KL model numarası bulunan Hindistan sürümüne gelmesi bekleniliyor. Görünüşe göre güncelleme aşamalı olarak gerçekleşecek. Bazı telefonlarda güncelleme otomatik olarak bildirim şeklinde belirecek. Ancak manuel olarak da Ayarlar> Sistem> Sistem güncellemelerini izleyerek kontrol edebilirsiniz.