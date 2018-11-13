Zenfone 6 Özellikleri Sızdırıldı

2018 yılı neredeyse sona eriyor. Kısa süre sonra ise yeni sızıntı haberin herkesin gözü CES 2019 ve MWC üzerinde olacak. Asus, kendi ürünlerini geliştirme aşamasın da oldukça fazla çaba harcıyor ve ürettikleri ürünlerin bazı bilgileri sızıyor.

Yeni çıkacak telefonların ve bir de Chrome OS tableti aralarında bulunduran Roland Quandt‘tan gelen sızıntı bilgiler, telefonlar hakkında bir kaç teknik özelliği gün yüzüne çıkarıyor. Quandt’a göre Asus yakında ZB634KL model numarası olan yeni bir Zenfone telefonunu piyasaya sürecek.

ASUS ZenFone ZB634KL should launch "SOON" ™. Comes with triple cam setup on rear. — Roland Quandt (@rquandt) November 12, 2018

Rus teknoloji blogu olan Mobiletelefon yeni çıkacak telefonun kesinlikle Max Pro (ZB601KL) ile aynı olan model numarasının (ZB) ilk iki harfine dayanarak Zenfone Max Pro‘nun gelişmiş versiyonu olduğunu söyledi. Site model numarasındaki “63” rakamının 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacağını açıkladı. Ayrıca “K” ve “L” harflerinin sırasıyla bir Snapdragon işlemci ve 4G LTE içerdiğini belirtti. Bundan dolayı ASUS, ZB634KL modelindeki telefonu Zenfone Max Pro (M2) olarak piyasaya sürebilir.

ASUS ZenFone ZB634KL should launch "SOON" ™. Comes with triple cam setup on rear. — Roland Quandt (@rquandt) November 12, 2018

Ayrıca ZB631KL ve ZB633KL modellerinde bulanan üçlü kamera ayarlarına sahip ASUS ZB632KL de var. ZB633KL modelinin Zenfone Max (M2) olduğu düşünülmektedir.

Telefonlardan ayrı olarak ASUS, Chrome OS tablet üzerinde de çalışıyor. Acer Chromebook Tab 10 ve Pixel Slate’in piyasaya sürüldü. Sonrasında ise diğer markaların da bu camiaya katılmalarının sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyoruz.