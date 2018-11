Zenfone 6 Özellikleri Sızdırıldı

2018 yılı neredeyse sona eriyor. Kısa süre sonra ise yeni sızıntı haberin herkesin gözü CES 2019 ve MWC üzerinde olacak. Asus, kendi ürünlerini geliştirme aşamasın da oldukça fazla çaba harcıyor ve ürettikleri ürünlerin bazı bilgileri sızıyor.

Yeni çıkacak telefonların ve bir de Chrome OS tableti aralarında bulunduran Roland Quandt‘tan gelen sızıntı bilgiler, telefonlar hakkında bir kaç teknik özelliği gün yüzüne çıkarıyor. Quandt’a göre Asus yakında ZB634KL model numarası olan yeni bir Zenfone telefonunu piyasaya sürecek.

ASUS ZenFone ZB634KL should launch "SOON" ™. Comes with triple cam setup on rear.

— Roland Quandt (@rquandt) November 12, 2018