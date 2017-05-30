Zenfone AR Ne Zaman Çıkacak? Asus CEO’su Açıkladı

Asus, bu yılın başında ZenFone AR ürününü tanıttı. Bu cihazda Tango ve Daydream için destek bulunuyor ve bu sayede Google’ın güçlendirilmiş ve sanal gerçeklik projelerini destekleyen ilk telefon olma özelliğini taşıyor. Şu an cep telefonunun fiyatlandırması konusunda herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte yaz aylarında piyasaya sürüleceği konusunda beklentiler vardı.

Engadget ile yapılan röportajda Asus CEO’su Jerry Shen, ZenFone AR’nin Haziran ayı ortasında Tayvan’da piyasaya sürüleceğini ve ay sonunda ya da Temmuz ayının başında ABD’de yayınlanacağını doğruladı. Ayrıca, Tango AR uyumlu uygulamaların sayısı şu an Asus’un ikinci Tango telefonunda 40 ila 50 civarında yer alırken, Android 7.0 Nougat için uygulamalar dahil edildiğinde bu sayı artacaktır.

Halen var olan 100’den fazla Tango AR uygulaması mevcut olsa da, Shen bu sayının önümüzdeki oniki ay içinde on kat artmasını beklediğini belirtti. Destek, kısmen Asus ve Google’ın ortaklaşa düzenlediği AR konferanslarından, Temmuz ayında Tayvan’da gerçekleşen AR ve VR geliştirme araçlarıyla ilgili son güncelleme ile gelecek.

Shen, özellikle Samsung’un Galaxy S8+‘e kıyasla gelecekteki akıllı telefonları için muhtemel alıcıların ne ödeyecek olduklarını belirtmekten çekinse de daha sonra “Daha fazlasını istemeyi düşümüyoruz“ sözleriyle durumu açıkadı. Her ne kadar fiyatlandırma açısından bir üst sınır belirlemeye yardımcı olsa da, önümüzdeki haftalardaki nihai fiyatı büyük ihtimalle öğrenmiş olacağız.