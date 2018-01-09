CES 2018 tüm hızı ile devam ediyor. Fuar kapsamında teknolojinin hemen hemen her alanında yeni ürünler ortaya çıkıyor. Fuarda yer alan markalardan biri olan Asus tarafından da gerek bilgisayarlar gerekse de telefonlar alanına birçok yeni tanıtım yapılıyor. Bu tanıtımlardan birisi de ZenFone Max Plus (M1) akıllı telefonları oldu. Markanın Zenfone serisine yeni eklediği akıllı telefonlardan biri olan Max modelinin, özellikleri ise fuarda beğeni toplamayı başardı. Hemen yeni modelin özelliklerine geçelim.

ZenFone Max Plus (M1) Çift Kameralı Yenilenmiş Tasarım

Yeni ZenFone Max Plus (M1) modelinde tasarım kısmında önemli bir düzenleme yapılmış gibi gözüküyor. Tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon söz konusu değil ancak telefonların çok daha ince çerçeveli bir yapısı var. Üst ve alt çerçeveleri saymamak gerekiyor.

Bunun dışında telefonların arka kısmında çift kamera yerleşiminin yapıldığını ve hemen alt kısımda da parmak ise parmak izi sensörlerine yer verildiği görülmekte. Genel tasarım daha şık bir telefon ve daha ince bir kasa ile karşı karşıya olduğumuzun göstergesi.

ZenFone Max Plus (M1) Ekran Özellikleri

Yeni akıllı telefonların ekran kısmında güncelleme yapılmış durumda. 5.7 inç ekranların, çerçeve kısmında incelme yapılması hem ekran boyutlarının atmasını hem de çözünürlük değerinin geniş ekranla beraber artırılmasını sağlamış. 5.7 inç ekran boyutu ile beraber 2160 X 1080 çözünürlük desteği sunuluyor. Bunun dışında 18:9 geniş ekran oranına da yer verilmekte.

ZenFone Max Plus (M1) Teknik Özellikler

Yeni telefonların teknik özellikleri kısmında da orta segment ile giriş seviyesi arasında bir ürün ile karşı karşıyayız. MediaTek MT6750T işlemcilerine yer verilen akıllı telefonların, iki farklı RAM bellek seçeneği var. ZenFone Max Plus (M1) için ister 3 GB RAM bellek seçeneğini seçebiliyorsunuz isterseniz de 4 GB RAM bellek seçimi yapabiliyorsunuz. Depolama boyut u da buna bağlı olarak değişiyor. 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği var.

Kamera kısmında ise daha da iyileştirilmiş bir seri karşımızda. 16 MP ana arka kamera ve yazılım destekli odaklamanın yanı sıra 8 MP ikinci kamerada sunuluyor. Arka kısımda çift arka kamera sunulurken ön kısımda ise 16 MP değerinde tek arka kamera görmekteyiz. Yine 16 MP değerinde olan tek ön kamerada birçok mod desteğine sahip.

Kamera teknik özellikler derken Max modelinin kimlik özelliği olan yüksek batarya kapasitelerini de unutmayalım. ZenFone Max Plus (M1) serisinde de 4130 mAh değerinde bataryalar kullanılmakta. Tüm bu özelliklerle beraber telefonların ülkemizde 850 TL gibi bir başlangıç fiyatı ve vergiler ile satışa çıkacağı belirtiliyor. Yeni modelin net fiyat açıklaması ve satış tarihi açıklaması da kısa süre sonra yapılacak. Net fiyat açıklaması geldikten sonra daha detaylı bilgilendirmeler yapacağız.