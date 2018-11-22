Bu yılın nisan ayında Asus, bütçe telefonu diye tabir edilen Zenfone Max Pro M1 modelini piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket, M1 modelinin daha gelişmiş versiyonu olan Zenfone Max Pro M2 ‘yi 12 Aralık‘ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni akıllı telefonun tasarımı YouTube üzerindeki bir teknoloji kanalı olan GadgetsNow tarafından sızdırıldı. Hemen kaldırılmadan önce alınan ekran fotoğrafları sayesinde telefonun tasarımı tam anlamıyla netlik kazanmış oldu.

Video, Zenfone Max Pro M2 ‘nin çentikli bir ekranla birlikte geldiğini açıkça gösteriyor. Telefonun arkası, önceki modeline ve bazı rakiplerine göre daha kaliteli bir görünüm sunan cam bir kaplamaya sahip. Ayrıca telefonun önceki modelde olduğu gibi arkada da çift kamera kurulumuna sahip olduğunu ortaya çıkarıyor.

Çekirdek konfigürasyonda daha önceki ortaya çıkan sızıntı haberlere göre ikinci nesil Zenfone Max M2 ‘nin farklı işlemcilere sahip olması bekleniliyor. Bu modellerde ZB631KL ve ZB633KL olmak üzere iki farklı isimde piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.

Videoda açıklanan teknik özellikler telefonun Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti tarafından desteklendiğini onayladı. Corning Gorilla Glass 6 korumalı 6 inç IPS LCD ekrana sahip. Çentiğinin olmasından dolayı 19:9 en-boy oranı bulunuyor. Çift SIMli telefon, 6 GB’a kadar RAM ve 64GB’lık dahili depolama alanıyla geliyor. Ayrıca 5.000mAh’lık devasa bir batarya kapasitesi bulunuyor.