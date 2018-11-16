Zenfone Max Pro M2 oyun telefonu çıkış tarihi açıklandı. Asus 11 Aralık’ta Endonezya’da düzenlenecek bir tanıtım etkinliğinde Asus Zenfone Max Pro M2 oyun akıllı telefonunun piyasaya sürüleceğini doğruladı. Yeni çıkacak olan bu akıllı telefon, kullanıcılar tarafından çok sevilen Zenfone Max Pro M1‘in devamı niteliğinde olacak.

Zenfone Max Pro M1 tanıtım etkinliğini Hindistan’da düzenlemişti. Fakat ilginçtir ki, Zenfone Max Pro M2 ilk önce Endonezya’da tanıtılacak. Ayrıca, şirket Zenfone Max Pro M2’nin de tamamen oyun odaklı akıllı telefon olduğunu iddia ediyor.

Şirket bir oyun akıllı telefonu olduğunu iddia etse de, telefonun ROG Phone gibi gerçek bir oyun telefonundaki özelliklerin yerine, Honour Play‘e benzer oyun odaklı yazılım özelliklerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Raporlar telefonun Full HD ekran çözünürlüğüne sahip 6.3 inç IPS LCD ekrana sahip olacağını gösteriyor. 4GB RAM ile birlikte modele göre 64GB ve 128GB dahili depolamaya sahip olması bekleniyor. Ayrıca 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanıyla başka bir modelin geleceği de düşünülüyor.

Telefon sekiz çekirdekli Qualnm Snapdragon 660 AIE işlemci ile çalışacak. Bu da mevcut modele güç veren Snapdragon 636 yonga setine kıyasla grafik performansında etkileyici bir gelişme sunuyor.

Telefonun arka panelinde 13 megapiksellik kamera sensörüne sahip üçlü kamera düzeneği olacağı tahmin ediliyor. Yazılım konusuna değinecek olursak eğer, yeni çıkan Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte kullanıma sunulacak.