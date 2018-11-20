ZenFone Max Pro (M2) Oyun Telefonu Yolda

Asus, temmuz ayında ilk kez Avrupa mağazalarındaki yerini alan ZenFone Max Pro (M1) modelinin yanına yeni bir telefon ekliyor. ZenFone Max Pro (M1) telefonunun devamı olacak ZenFone Max Pro (M2) modeli hakkında geçen hafta bir haber paylaşmıştık. Orta düzey bir telefon olarak ilk defa ismini duymuştuk.

Ancak şimdi Asus’un resmi Endonezya Twitter hesabındaki tweetlere göre 11 Aralık‘ta resmen açıklanması beklenen cihaz hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. ZenFone Max Pro (M2) bir akıllı oyun telefonu olarak tanıtılacak. Bu da Asus’un oyun endüstrisindeki uzmanlığı göz önüne alındığında sürpriz değil.

Ayrıca ZenFone Max Pro (M2) modeline ait XDA Developers sayfasında yayılanan bir yazı da teknik çizimlerini gösteren küçük bir resim ortaya çıktı. Resme bakarak söyleyebileceğimiz tek şey, akıllı oyun telefonunun çentikli bir ekrana sahip olması.

Bunların yanı sıra önceki yayınlanan rapolara göre telefonun geniş 6 inçlik ekranı, iyi bir Snapdragon 660 işlemci, 4GB veya 6GB RAM ve üçlü kamera ile donatılması bekleniliyor. Ne yazık ki Asus Android Pie destekli telefonlarını piyasaya sürmedi. Bundan dolayı ZenFone Max Pro (M2) Android Oreo ile birlikte kutudan çıkacak.