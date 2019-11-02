Zhiyun Smooth Q2 İncelemesi

Zhiyun Smooth Q2 incelemesi ile bir gimbal hakkında öğrenmek istediğiniz her şey elinizin altında. İster dünya çapında bir seyahate hazırlanın, ister sadece bir anı ölümsüzleştirmek isteyin. Yanınızda telefonun hareketini sabitleyen bir gimbal bulmak zor olabilir. Örneğin, çok büyük bir gimbala sahipseniz, evde bırakmak zorunda kalırsınız. Bundan dolayı da daha kompakt yapıya sahip bir taneye sahip olmak istersiniz.

DSLR ve akıllı telefon aksesuarları için son derece saygın bir firma olan Zhiyun, piyasadaki tüm gimballardan daha kompakt olan Zhiyun Smooth Q2 adlı yeni bir modeli piyasaya sürdü. Zhiyun Smooth Q2, birkaç temel fedakarlığın yanı sıra, videolarınızın kalitesini yükseltmek için harika bir araç.

Aynı zamanda derinlemesine incelemediğimiz videomuzda da merak ettiğiniz birçok konuya cevaplar bulabilirsiniz.

Özellikler Bağlantı Girişi USB Type-C Batarya Kapasitesi 4,500mAh (çıkarılabilir) Tripod Kullanımı Standart 1/4-20 vidalar var Maksimum Ağırlık 300gr Fiyat 800-1000 TL civarı

Artıları Oldukça Portatif Birçok gimbala göre daha küçük. Bundan dolayı taşıması son derece kolay. Kolay Kullanım Karmaşık kontroller yok ve olanlarında kullanımı son derece kolay. Yapı Kalitesi Alüminyum gövdesi var. Genel parçaları oldukça sağlam USB Type-C Farklı kablonuzu taşımanıza gerek yok. Telefonunuzun kablosu bile iş görür.

Eksileri Sınırlı hareket aralığı Bazı durumlarda çok az alanı anca kaydedebilirsiniz. Hız kontrolü yok Smooth Q2’nin hızlı modu mevcut değil.

Zhiyun Smooth Q2 Tasarım ve Donanım Özellikleri

Alüminyum, Smooth-Q2’nin gövdesinin yaklaşık %90’ını oluşturuyor. Sadece kontrol panelinde ve telefon bağlantısının bir kısmında plastik parçalar var. Ayrıca tutacağı kaplayan ve kolların iç yüzeyini kaplayan yumuşak bir lastik kaplama var. Hepsi inanılmaz derecede sağlam ve çok zarif hissettiriyor. Göründüğünden daha ağır. Ama kullanım esnasında bunu pek farketmezsiniz.

Zhiyun, Smooth-Q2’yi “cep tipi” olarak pazarlıyor. Bu da kargo pantolon veya küçük bir çanta kullanıyorsanız, taşımak için son derece ideal olmasına olanak sağlıyor. Ne olursa olsun, bugün piyasaya sürülen en küçük ve en taşınabilir gimbal. Hatta kısa süre önce sürülen DJI Osmo Mobile 3’ü bile geçiyor.

Taban düzdür, bu nedenle gimbal bir tripod takmadan da dik durabilir. Tripod ihtiyacınız varsa veya uzatma direği kullanmak istiyorsanız, tabanda standart 1/4-20 vidalama aparatı da mevcut. Kolları bir araya getirerek kilitli olmaları ve gimbal kapalıyken sallanmamalarını sağlayabilirsiniz. Bu aynı zamanda güç açıkken yapılırsa Smooth Q2’yi uyku moduna geçirir.

Bir şarj ile 16 saat boyunca kullanım ömrü olan 4500mAh şarj edilebilir batarya var. Batarya da çıkarılabilir, böylece uzun yolculuklar için ekstra satın alabilirsiniz.

Dengeleme ve Motor Gücü

Motorların mümkün olduğunca az çalışmasını sağlamak için, tüm güç kaynakları çalıştırmadan önce dengelenmelidir. Bu, pil ömrünü uzatır, titremeleri önler ve uzun süreli aşınmayı azaltır. Mükemmel bir denge elde etmek için ayarlanabilir uzunlukta kollar kullanan çoğu gimbaldan farklı olarak, Smooth Q2 sizden telefonu yalnızca düz bir şekilde duruncaya kadar tutamak içinde dengelemenizi istiyor.

Doğru dengeye sahip olduğunuzda, bir kolun kilidini açarak telefon tutucusu çıkarılabilirsiniz. Bu, tutucuyu yerinde tutarken telefonu çıkarmanızı sağlar. Yeniden taktığınızda, tekrar dengelemeye gerek kalmaz. Moment lensler gibi oldukça ağır aksesuarları desteklemek için motorların yeterince güçlü olduğundan bahsetmekte fayda var.

Kontroller

Zhiyun Smooth Q2 üzerindeki kontrol şeması çok karmaşık değil. Bu da onu öğrenmek için çok fazla çaba sarf etmeyeceğiniz anlamına geliyor. Joystick gibi yönlendirebilirsiniz, ya da düğmeler aracılığıyla takip modları arasında geçiş yapmanız mümkündür.

Düğmeye iki kez basıldığında, bu modlar arasında geriye doğru geri dönülür. Kırmızı düğme, deklanşörü tetikler veya video kaydetmeye başlar ve ardından pil seviyesini kontrol etmek ve açmak veya kapatmak için bir güç düğmesi var.

Takip modları şunları içeriyor:

Pan-takip modu (varsayılan) – Kolu sağa sola hareket ettiriyor.

Kilitleme modu – Sürekli olarak aynı yönde hareket eder.

Takip modu – Pan-takip ile aynı, ancak yukarı veya aşağı şekilde hareket ediyor.

POV – Takip moduyla aynıdır, ancak tutamaçla da kullanılıyor.

Vortex modu – Telefonu, el feneri gibi tutabilirsiniz. Artık telefonu çevirmek için joystick’i kullanabilirsiniz. Bu, Inception filminin etkisini andırıyor.

Ayrıca, Zhiyun’un ZY Play uygulamasını kullanmamayı seçerseniz, jant üzerindeki deklanşör düğmesi telefonunuzun varsayılan kamera uygulamasında deklanşörü Bluetooth ile tetiklemek için kullanılabilir.

ZY Play Uygulaması

Çoğu gimblda olduğu gibi, ihtiyacınız olan tek şey telefonunuzu sabit tutmaksa, bir uygulama kullanmanıza gerek yoktur. Bununla birlikte, daha ilginç çekimler yapmak için gimbalın kontrolünü ele alan gelişmiş özelliklerden herhangi birini istiyorsanız bu gereklidir. Mesela:

Hareket takibi- Programlanmış bir zaman arasında yavaş bir şekilde çekim yapmanıza olanak sağlar.

Hızlandırılmış – Düzenli bir zaman atlama modu

Nesne izleme – Sahnedeki bir nesneyi seçin. Böylece gimbal onu takip eder.

Uygulama şimdilik beta sürümünde. Bazı durumlarda çalışmayabilir. Ama genel anlamda uygulama hemen her türlü ihtiyacınızı karşılayacak modlara sahiptir. Ayrıca uygulamada eksik olan hareket duyarlılığı ve joystick hızını ayarlamak için seçeneklerdir.

Gündelik kullanım için, bu ayarlar çok önemli olmayabilir, ancak bir spor etkinliğinde hızlı hareket eden nesneleri çekiyorsanız veya çok dramatik çekimler oluşturmak için hareketlerinizi yavaşlatıyorsanız, biraz önemli. Bir spor modu pek çok yeni savaşta oldukça yaygındır.

Genel Değerlendirme

Zhiyun Smooth Q2 tam olarak seyehatler için geliştirilmiş bir gimbaldır. Valizinizden eşya eksiltmeden ya da sırt çantanıza doğrudan sığacak kadar kompakt bir yapıya sahipr. Bu aynı zamanda şimdiye kadar kullandığım en kolay ve en iyi gimballardan birisi.

Genel kontrolleri, hemen herkesin kullanacağı kolaylığa sahiptir. Uygulamasının da olması çok daha iyi ayarlamalar yapmanıza olanak sağlamaktadır. Basit düzeyde mükemmel videolar çekmek için sizin için en iyi seçeneklerden birisi olarak ön plana çıkar.