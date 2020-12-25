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Zoom Hesabı Nasıl Silinir?

Popüler görüntülü görüşme uygulaması Zoom'u siz de güvenlik sorunları nedeniyle sonlandırmak istiyorsanız, hesabını silmenize yardımcı olacak bu rehberimizden yardım alabilirsiniz...

Ayşen Sıla

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Zoom Hesabı Nasıl Silinir?

Pandemi döneminin en önde gelen görüntülü görüşme yapmaya yardımcı olan Zoom hesabı nasıl silinir? diye merak ediyorsanız, sizlere kısa ve öz bir rehber oluşturduk. Zoom, güçlü video teknolojisi ve kullanışlı özellikleriyle piyasadaki en popüler video konferans uygulamalarından biri haline geldi.

Özellikle COVID-19 salgınından bu yana popülaritesi artmaya başladı. Ancak yakın zamandaki Zoom güvenliği ve gizlilik endişeleri kullanıcıları bir alternatif bulmaya zorluyor. Platformdan ayrılmak isteyenler bir Zoom hesabı nasıl silinir diye merak ediyor olabilir.

Aşağıda yer alan adımları takip ederek Zoom hesabı kalıcı olarak nasıl kapatılır, kısaca öğrenebilirsiniz. Ayrıca İpuçları sayfamıza göz atarak, daha çok konu hakkında doğrudan bilgi sahibi olmanız mümkün.

Zoom Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Kapatılır

  1. Zoom.us web sitesini ziyaret edin.
  2. Zoom hesabınızda oturum açın.
  3. Soldaki Yönetici bölümüne gidin.
  4. Hesap Yönetimi’ne ve ardından Hesap profiline tıklayın.
  5. Hesabımı sonlandır’ı seçin.
  6. Evet’i tıklayarak onaylayın.
  7. Çıkış yapacaksınız ve Zoom hesabınız bu sayede kapatılacak.
Zoom Hesabı Nasıl Silinir?

Zoom Hesaplarını Diğer Cihazlardan Kaldırma

Zoom hesabını kalıcı olarak kapatmaya karar verdiyseniz, dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Ancak kısa süreli bir ayrılma söz konusu ise, geri döneceğinizi bilerek hareket etmeniz gerekecek. Sonuçta Zoom, bu güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek için ve yeni özellikler eklemek için 90 gün boyunca uygulamayı durdurdu. Bundan ötürü tüm cihazlardan çıkış yaparak, hesabınızı aktif edebilecek unsurlardan kaçmanız gerekiyor.

  1. Zoom.us web sitesini ziyaret edin.
  2. Zoom hesabınızda oturum açın.
  3. Soldaki Yönetici bölümüne gidin.
  4. Hesap yönetimi üzerine tıklayın.
  5. Aşağı kaydırın ve Tüm Cihazlardan Oturumu Kapat’ı seçin.
  6. Zoom uygulamalarını cihazlarınızdan silin.

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