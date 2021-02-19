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ZTE, 2. Nesil Ekran Altı Kamerasını Sergileyecek!

ZTE, yeni ekran altı kamera teknolojisini tanıtmak için MWC'yi bekliyor. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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ZTE’nin iş birimi Başkanı ve Nubia Technology Başkanı Ni Fei, şirketin yeni nesil ekran altı kamera teknolojisini Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) göstereceğini duyurdu. Şirket, geçen yıl Axon 20’yi piyasaya sürdüğünde dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ünvanını almıştı.

Şimdi şirket, etkileyici teknolojinin ikinci nesil versiyonunu açıklamayı planlıyor. MWC Shanghai’ın 23 – 25 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında önümüzdeki hafta düzenlenmesi planlandığından, teknolojiyle tanışmak için çok uzun süre beklememize gerek kalmayacak.

Yeni kamera teknolojisinin, ekran altı 3B yapısal ışığı kullanan ilk teknoloji olması bekleniyor. Teknoloji muhtemelen Axon 30 Pro’da kullanılacak. Bu sefer telefon, Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak.

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İlk nesil ekran altı kamera teknolojisi, orta sınıf bir cihazda (Axon 20) piyasaya sürüldü. Axon 20 5G, Qualcomm Snapdragon 765G işlemci ve 6,92 inç FHD + ekranla birlikte gelmişti.
Bununla birlikte, amiral gemisi modeline geçiş, şirketin teknolojiyi mükemmelleştirdiğinin bir göstergesi olabilir.

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KaynakDroid News

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