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ZTE 30S Pro’nun Ekran ve Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

ZTE S30 Pro'nun tanıtım posteri yayınlandı. Telefonun arka tasarımı ve kamera özellikleri ortaya çıktı.

Ayşen Sıla

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Geçen hafta ZTE, yakında yeni S serisi akıllı telefonları duyuracağını doğruladı. Şirket şimdi S serisinin selfie odaklı akıllı telefonlar içereceğini açıkladı. ‘S’ harfi ‘Shine’ anlamına geliyor ve gençleri hedef alıyor. Bugün, ilk S serisi akıllı telefonun ZTE S30 Pro olarak adlandırıldığı belirtildi. Telefonun bir posteri de yayınlandı.

Poster, ZTE S30 Pro’nun 144Hz yenileme hızı sunan bir OLED panel ile donatılacağını ortaya koyuyor. Selfie odaklı telefon, 44 megapiksel kamera ile birlikte gelecek. Şirket, ZTE S30 Pro’nun ön tasarımını henüz açıklamadı. Bu nedenle, telefonun nasıl bir ön tasarıma sahip olacağı bilinmiyor.

Bu haftanın başlarında yayınlanan bir poster, ZTE S30 Pro’nun gradyan renkli bir arka panele sahip olacağını ortaya koydu. Cihazın dikdörtgen şeklindeki kamera muhafazası, bir LED flaş ile birlikte 64 megapiksel dörtlü kamera sistemine sahip olacak. Akıllı telefonun diğer özellikleri de henüz bilinmiyor.

Bunun dışında, 9030N ve 8030N model numaralı iki ZTE telefonu 3C ve TENAA sertifika platformlarında yer aldı. ZTE 9030N’nin Android 11 işletim sistemi, 3.890mAh dereceli pil, 30W şarj cihazı, 64 megapiksel dörtlü kamera kurulumu, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve 164.8 x 76.4 x 7.9mm boyutlarıyla donatıldığı görüldü. Telefonun tam adı henüz bir sır olarak saklanıyor.

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KaynakNews Break

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