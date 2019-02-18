ZTE 5G Destekli Amiral Gemisini 25 Şubatta Tanıtacak!

ZTE, genellikle Blade serisi akıllı telefonlarını Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde sürüyor. Geçen yıl Blade V9 ve Blade V9 Vita akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Buna karşılık geçen ay ise Blade V10 modeli, TENAA’da bütün özellikleri ile beraber görüntülendi.

Bu nedenle, Blade V10 modelinin Blade V10 Vita ile birlikte MWC 2019’da piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor. Ancak şirketin asıl tanıtımı ilk 5G amiral gemisi telefonu olacak. Ancak telefonun teknik özellikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi yok.

Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenmesi oldukça muhtemel. Aynı zamanda X50 LTE modemi 5G bağlantısı için destek sağlayabilir. Bu ayın başlarında Geekbench kıyaslama platformunda, ZTE A2020 Pro olarak adlandırılan bir akıllı telefon görüntülendi.

Telefonun Geekbench listesi Snapdragon 855 yonga seti ile çalışacağını onaylamadı.

Ancak, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde alınan sonuçlar SnapDragon 855’e oldukça benziyordu.

Gizemli ZTE A2020 Pro modeli, yaklaşmakta olan Axon 10 Pro akıllı telefonuna ait olabilir.

ZTE Axon 10 Pro ismi ise, cihazın Avrupa’ya gideceğini belirten Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) veri tabanında da tespit edildi.

Telefonun 5G desteği olmayan normal bir model ve 5G bağlantısı ile etkin olan diğer iki modelde bulunma olasılığı var.

Söylentilere göre ZTE’nin ilk 5G telefonu 2019’un ilk yarısında Avrupa’ya ve Çin’e yöneliyor.