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ZTE A2018 karşılaştırma sitesinde görüldü!

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ZTE A2018 karşılaştırma sitesinde görüldü!
08-06-2017
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Geçen ay TENAA’nın web sitesinde gizemli bir ZTE akıllı telefonu bulunmuştu. ZTE A2018 olarak listelenen telefon, Axon 7s’in bölgesel veya daha düşük maliyetli bir versiyonu gibi görünüyordu. Şimdi, aynı cihaz, web sitesi GFXbench‘te kıyaslama konusunda fark edildi.

Listeleme tarafından açıklanan özellikler, TENAA‘nın ortaya koyduğu özelliklerle geniş çapta uyumludur. Ne yazık ki, tam olarak hangi aygıta ait olduğuna dair hala bilgi yok, ancak gerekli sertifikaları almaya başladığı ve benchmarklarda da yer aldığı göz önüne alındığında, az bir süre sonra daha fazla bilgi almayı umuyoruz.

ZTE A2018 karşılaştırma sitesinde görüldü!

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