Çinli akıllı telefon üreticileri genellikle ABD pazarına girerken zor zamanlar geçirdiler. Huawei, Amerika’daki taşıyıcılarla anlaşmalar yapmak konusunda sık sık mücadele ediyor. Ancak Çin’in en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan ZTE, çok daha kötü bir kaderle karşılaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde şirketin Qualcomm‘un çipleri ve hatta Google‘dan Android lisansları gibi akıllı telefonların temel bileşenlerini içeren Amerikan şirketlerinden teknoloji satın alması yasaklandı. Bu ağır kısıtlamaların bir sonucu olarak, şirket bugün Hong Kong borsa tüccarlarına faaliyetlerinin çoğunu kapatacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl şirket, Amerika Birleşik Devletleri‘nin İran ve Kuzey Kore‘ye uyguladığı ambargoyu ihlal ettiğini kabul etti. Şirket bu eylemler için para cezası ödemeyi kabul etti ve şirketin ABD yasalarını ihlal etmek için planın arkasındaki şirket yetkililerini disipline edeceğini söyledi. Amerikan hükümeti şu anda ZTE’nin yalan söylediğine ve çalışanlarının çoğunluğunun ABD Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan inkar kararında belirtilen mektupların aksine, bu yılın başlarına kadar resmen uyarılmadığını söyledi. ZTE’nin, disiplin cezasının fiili olarak alınmasından yaklaşık bir buçuk yıl önce, çalışanlarını Kasım 2016’dan beri çalıştırdığını belirtti. Eylemlerinin sonuçlarına katlanmak yerine, çalışanlar tam ikramiye aldılar.

ZTE, ABD’nin en tanınmış markası olmayabilir, ancak geçtiğimiz yıl bölgenin en büyük dördüncü akıllı telefon satıcısıydı ve geçen yılki çift ekranlı Axon M gibi kalıp parçalayıcı ürünler sundu. Daha yakın zamanlarda, şirket iki çentik ve cam gövdeli bir konsept telefonunu göstermişti.