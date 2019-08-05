ZTE Axon 10 Pro 5G AnTuTu Sonuçları Yayınlandı!

Piyasadaki 5G akıllı telefonların sayısı giderek artıyor. Özellikle 5G destekli cihazların gelecek yıl daha da artması bekleniyor. ZTE Axon 10 Pro 5G, şu ana kadar piyasaya sürülen 5G telefonlardan biri.

Telefon birkaç ay önce tanıtıldı ama piyasaya sürüleli daha çok kısa bir süre oldu. Bugün ise AnTuTu, Axon 10 Pro 5G’nin referans puanını Weibo sayfasında paylaştı. Axon 10 Pro 5G Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenmektedir ve ayrıca yerleşik bir Snapdragon X50 5G modeme sahiptir.

Cihaz, 380 bin skora imza atan modele göre daha yüksek olan 430.654 puanlık bir kıyaslama puanına sahip. Bunun nedeni, cihazın bu kez Antutu’nun 8. sürümü ile test edilmiş olmasıdır. Bu, cihazı diğer 5G telefonlarıyla aynı performans düzeyine yerleştirmiştir.

ZTE Axon 10 Pro 5G AnTuTu 1 - 4

Yüksek ama o kadar da yüksek değil. 450’den fazla olan Black Shark 2 Pro oyun telefonundan daha düşük. ZTE Axon 10 Pro 5G, su damlası çentikli 6.47 inçlik AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlüğü ve ekran içi parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor.

Cihaz, toz ve su geçirmez olduğundan emin olmak için IP68 sertifikasına sahiptir. 12GB RAM ve 256GB dahili depolama sunar. Şu anda piyasada yer alan amiral gemisi cihazlar arasında orta seviyede bir özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz.