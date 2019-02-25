Daha önceden yayınlanan haberlerde olduğu ZTE bugün, 5G destekli şirketin ilk akıllı telefonu ve aynı zamanda amiral gemisi olan ZTE Axon 10 Pro 5G‘yi tanıttı. Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2019’da tanıtılan telefonun yanı sıra birde ZTE Blade V10 akıllı telefonu duyuruldu.

Her iki telefonunda tasarım açısından benzerliği bulunsa da, genel olarak premium ve orta sınıf akıllı telefon kategorisinde yer alıyorlar. Tanıtım esnasında fazla özellikleri hakkında bilgi yer almadı.

Fakat tasarım açısından göz önünde bulundurulduğunda oldukça rekabetçi oldukları bir gerçek. Aşağıda telefonların genel özellikleri hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

ZTE Axon 10 Pro 5G – Özellikleri

ZTE Axon 10 Pro 5G, neredeyse ön tarafı boydan boya bir ekran ile donatılmıştır. Ekranında su damlası çentiği var. Donanım açısından da 7nm işlemli Qualcomm’un Snapdragon 855 sekiz çekirdekli yonga seti ile güçlendirilmiştir.

Yonga setine ek olarak Axon 10 Pro 5G, 1080×2340 piksel çözünürlüğe sahip 6.47 inç AMOLED ekran ile donatılmıştır. Yonga seti 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı içeriyor.

ZTE Axon 10 Pro 5G 1 - 4

5G bağlantısını ise Snapdragon 855 ile çalışan Snapdragon X50 modem sağlamıştır. Şirkete göre, cihaz en fazla 2 Gbps hızında indirme hızına sahip olacak.

Beklenildiği gibi 5G bağlantısı, 4G LTE ile uyumlu olacak. İlerleyen zamanlarda mobil şebekeler 5G desteğini sağladığında ise daha yüksek indirme sağlayacak.

Kamera bakımından ise akıllı telefon, sahne tanıma da dahil olmak üzere bir dizi yapay zeka ile çalışan özelliklerin yanı sıra üçlü arka kamera sensörleriyle birlikte gelecek.

Ön kısmında selfie çekmek ve video görüşmesi yapmak için 20 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Diğer çoğu amiral gemisi cihazları gibi, bu da bir ekran içi parmak izi sensörü ile birlikte geliyor.

ZTE Blade V10 – Özellikleri

V10 ise Axon ile karşılaştırıldığında daha temel özellikler ile geliyor. Ön panelinde bir çentik içerisinde yerleştirilmiş 32MP’lik sensör var. Telefonun ekranı ise 6.3 inç olup FullHD+ (1080 x 2280) çözünürlüğe sahip.

ZTE Blade V10 1 - 5

V10’un henüz yonga seti açıklanmadı. Ancak ZTE yaptığı açıklamada yalnızca sekiz çekirdekli 2.1 GHz çalışan bir yonga seti olduğunu ifade etti. Ayrıca 3GB / 4GB RAM ve 32GB / 64GB dahili depolama ile gelecek.

Akıllı telefonun arkasında parmak izi sensörü var. 16MP sensör ve derinlik algılaması için 5MP olan çift kamera kurulumuyla birlikte geliyor. 3.100 mAh batarya kapasitesi mevcut. USB-C desteği de bulunuyor.