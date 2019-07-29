ZTE Axon 10 Pro ile Çekilmiş Görselleri Yayınlandı

Telefonların kameralarında kullanılan lensler değişmeye başladı. Yeni akıllı telefonların lenslerinde çok daha gelişmiş modellere yer verilmeye başlandı. Son dönemlerde ise kameraların ne kadar yakınlaştırma gücü olduğuna önem veriliyor. Bu yöne önem veren telefonlardan birisi de ZTE Axon 10 Pro akıllı telefonları.

Amiral gemisi sınıfına dahil olacak olan ZTE Axon 10 Pro akıllı telefonlarının, kamera kısmında fark oluşturan modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Markanın en iddialı kamerası bulunan akıllı telefonu olacak olan ZTE Axon 10 Pro için paylaşılan son görsellerde iddiayı ortaya koymuş oldu. Öyle ki paylaşılan son görsellerde 20x hibrit zoom özelliğinin nasıl bir çekim sunduğu ortaya çıkarılmış durumda.

ZTE Axon 10 Pro Kamera Performansı Nasıl?

Paylaşılan görseller, telefonların 20 kat yakınlaştırma özelliğini vurguluyor. 20 kat yakınlaştırma yapıldığı zaman görüntülerin ne kadar net olduğunu gösteren görseller, markanın ne kadar iddialı olduğunu da ortaya koymuş oldu. Görsellerden söz etmeden önce telefonların kamera özelliklerini bir kez daha hatırlatalım.

Buna göre akıllı telefonların arka kamerası kısmında 48 MP değerinde bir ana kamera bulunacak. Bu kamera f/1.7 diyafram açıklık değerine sahip. İkinci bir kamera kullanan akıllı telefonun ikinci kamerasında ise 8 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklığı bulunan bir kamera yer alıyor.

Son olarak üçüncü kamera kısmında ise 20 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklıklı ekstra geniş açılı kamera bulunduğunu ekleyelim. 3 adet kameranın 20x hibrit zoom desteği bulunuyor. Bu sayede çok uzakta olan nesnelerin çekimlerinde bile görüntü kalitesinde çok fazla bozulma meydana gelmiyor. Paylaşılan görsellerde de bunu net bir şekilde görmek mümkün oluyor.

Paylaşılan görseller kademeli olarak yakınlaştırma derecelerini gösteriyor. En son derecede ise 20x yaklaştırma görüyoruz. Tabii ki biraz görüntü de bozulmalar var ancak mesafe düşünüldüğü zaman çok başarılı bir çekim yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yönüyle söz konusu akıllı telefonların rakiplerinden öne geçeceğini düşünüyoruz.