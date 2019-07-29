Ana Sayfa Akıllı Telefon ZTE Axon 10 Pro ile Çekilmiş Görselleri Yayınlandı

ZTE Axon 10 Pro ile Çekilmiş Görselleri Yayınlandı

ZTE Axon 10 Pro kamera performansını ortaya koyan yeni görseller yayınlandı. ZTE Axon 10 Pro yakınlaştırma performansı nasıl? 20x zoom işe yarıyor mu?

By İbrahim Kızılırmak

-

4
0
ZTE Axon 10 Pro

Telefonların kameralarında kullanılan lensler değişmeye başladı. Yeni akıllı telefonların lenslerinde çok daha gelişmiş modellere yer verilmeye başlandı. Son dönemlerde ise kameraların ne kadar yakınlaştırma gücü olduğuna önem veriliyor. Bu yöne önem veren telefonlardan birisi de ZTE Axon 10 Pro akıllı telefonları.

Amiral gemisi sınıfına dahil olacak olan ZTE Axon 10 Pro akıllı telefonlarının, kamera kısmında fark oluşturan modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Markanın en iddialı kamerası bulunan akıllı telefonu olacak olan ZTE Axon 10 Pro için paylaşılan son görsellerde iddiayı ortaya koymuş oldu. Öyle ki paylaşılan son görsellerde 20x hibrit zoom özelliğinin nasıl bir çekim sunduğu ortaya çıkarılmış durumda.

ZTE Axon 10 Pro Kamera Performansı Nasıl?

Paylaşılan görseller, telefonların 20 kat yakınlaştırma özelliğini vurguluyor. 20 kat yakınlaştırma yapıldığı zaman görüntülerin ne kadar net olduğunu gösteren görseller, markanın ne kadar iddialı olduğunu da ortaya koymuş oldu. Görsellerden söz etmeden önce telefonların kamera özelliklerini bir kez daha hatırlatalım.

Buna göre akıllı telefonların arka kamerası kısmında 48 MP değerinde bir ana kamera bulunacak. Bu kamera f/1.7 diyafram açıklık değerine sahip. İkinci bir kamera kullanan akıllı telefonun ikinci kamerasında ise 8 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklığı bulunan bir kamera yer alıyor.

ZTE Axon 10 Pro

Son olarak üçüncü kamera kısmında ise 20 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklıklı ekstra geniş açılı kamera bulunduğunu ekleyelim. 3 adet kameranın 20x hibrit zoom desteği bulunuyor. Bu sayede çok uzakta olan nesnelerin çekimlerinde bile görüntü kalitesinde çok fazla bozulma meydana gelmiyor. Paylaşılan görsellerde de bunu net bir şekilde görmek mümkün oluyor.

ZTE Axon 10 Pro

Paylaşılan görseller kademeli olarak yakınlaştırma derecelerini gösteriyor. En son derecede ise 20x yaklaştırma görüyoruz. Tabii ki biraz görüntü de bozulmalar var ancak mesafe düşünüldüğü zaman çok başarılı bir çekim yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yönüyle söz konusu akıllı telefonların rakiplerinden öne geçeceğini düşünüyoruz.

25,648BeğenenlerBeğen
57,094TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikHuawei Mate 30 Pro Ekran Koruyucuları Görüldü
Sonraki İçerikOppo Find X için Kavisli Ekranlar Geliyor

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Xiaomi Mi Mix 5G Modeli TENAA Kayıtlarında Ortaya Çıktı

Akıllı telefonları için en hızlı davranan markalardan biri olan Xiaomi, çok sık yeni akıllı telefon modeli tanıtmaya başladı. Bir yandan amiral gemisi bir yandan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Find X için Kavisli Ekranlar Geliyor

Ekran altında kamera teknolojisi gibi iddialı teknolojiler sunmasıyla bir anda akıllı telefon markaları içerisinde farkını ortaya koymayı başaran Oppo, şu sıralar yeni bir ekran...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate 30 Pro Ekran Koruyucuları Görüldü

Mate serisi akıllı telefonlar, son dönemde piyasaya çıkmış olan ünlü amiral gemisi serisi akıllı telefonlar arasında gösteriliyor. Telefonların özelliklerine baktığımız zaman da bu durumu...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

LG V30 Android Pie Güncellemesi Geldi

LG akıllı telefonlarını öne çıkarma konusunda çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Yeni akıllı telefonları için çok hızlı davranmıyor olsa da eski modeller için güncelleme desteği devam...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nubia Z20 Kamerası Fark Yaratacak

Oyun odaklı akıllı telefonların adlarıyla gündeme gelen Nubia, ana markası olan ZTE’nin önüne çıkmaya başladı. Öyle ki markanın sürekli olarak yeni akıllı telefonlarında çıtayı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate X Tasarım Değişiklikleri Aldı

Katlanabilir akıllı telefon fikri, çok kısa bir süre içerisinde kabul gördük ve piyasada bu ürünlere karşı bir talep oluşmaya başladı. Markalarda bir bir bu...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.