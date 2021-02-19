ZTE Axon 20 5G, DxOMark’ta Hayal Kırıklığına Uğrattı!

ZTE Axon 20 5G, ekran altı selfie kamerasıyla piyasaya sürülen ilk cihazlardan biri oldu. Teknolojinin bu yıl daha fazla kullanılması bekleniyor, ancak DxOMark’ın telefonun selfie kamerasına ilişkin incelemesine göre, ekran altı kameraların önünde epey bir yol var gibi görünüyor.

DxOMark, telefona toplam 26 selfie puanı verdi! Bu, Huawei Mate 40 Pro tarafından alınan 104 puandan veya adil bir karşılaştırma için, Mi 10 Ultra’nın attığı 88 puandan kilometrelerce uzakta.

İnceleme laboratuvarı incelemesinde, Axon 20 5G’nin 32MP selfie kamerasının, pozlama ve odaklanma oldukça kararlı olmasına rağmen, bir dizi görüntü kalitesi sorunu yaşadığını söylüyor. Toplam puan, fotoğraf için 10 puana ve video için 51 puana bölünmüş.

En önemli sorunlardan bazıları, telefonun dar dinamik aralığı ve çok düşük ışıkta yetersiz pozlamasından kaynaklanıyor. Kameranın ekranın arkasında durması şaşırtıcı değil. Axon 20, fotoğraflardaki renklerle de mücadele ediyor ve çekim yaptığınız koşuldan bağımsız olarak beyaz dengesini mahfediyor.

Videolar için, telefon biraz daha iyi performans gösteriyor ancak yine de DxOMark listesinin neredeyse en altında yer alıyor. Düşük dinamik aralığın hem gölgelerde hem de açık tonlarda kırpmaya neden olduğu söyleniyor. Tüm çekim koşullarında renk bozulması da bir hayli yüksek.

Axon 20 5G, selfie kamerasını gizlemenin düzgün bir yolunu bulmuş olabilir, ancak özçekimler yapmaktan hoşlanıyorsanız veya telefonunuzu video görüşmeleri için sık sık kullanıyorsanız, telefon pek de kullanışlı olmayabilir.