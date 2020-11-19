ZTE Axon 20 5G Extreme Edition Tanıtıldı

ZTE, Eylül ayında Axon 20 5G‘yi (Axon A20 5G olarak da bilinir) tanıttı ve bugün şirket, arkasında büyük bir Axon markasıyla Turuncu Axon 20 5G Extreme Edition‘ı duyurdu.

Çinli telefon üreticisi Axon 20 5G Extreme Edition hakkında başka herhangi bir ayrıntı açıklamadı ve onu normal modelden ayıran şeyin ne olduğu belli değil.

Normal Axon 20 5G, 6,92″ 90Hz FullHD + OLED ekrana sahiptir ve gerçek anlamda tam ekran bir ön yüz için bir ekran altı selfie kamerasına sahip dünyanın ticari olarak satılan ilk akıllı telefonudur.

Selfie kamera 32MP sensör kullanır ve arkada dört kamera daha bulunur. Bunlar 64MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP derinlik sensöründen oluşur.

Donanım tarafında, Axon 20 5G, bir USB-C portu üzerinden 30W’a kadar şarj olan 4,220 mAh bataryalı bir Snapdragon 765G yonga setine sahiptir.

Akıllı telefon, kutudan çıkar çıkmaz Android 10 tabanlı MiFavor 3.5 çalıştırır ve 8 GB‘a kadar RAM, 128 GB depolama alanı ve biyometrik kimlik doğrulama için ekran içi parmak izi okuyucu ile birlikte gelir.