ZTE Axon 20 Extreme Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Eylül ayında ZTE, ZTE Axon 20 5G‘yi ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk telefon olarak piyasa sürdü. Son zamanlarda ise şirket, Extreme Edition‘dan bahsetmeye başlamıştı. Normal modelinden daha fazla miktarda RAM içeren ZTE Axon 20 5G Extreme Edition bugün satışa sunuldu.

Normal Axon 20 5G, bir cam arka yüz ve 8 GB RAM bulunduruyordu. Yeni ZTE Axon 20 5G Extreme Edition ise, son derece hassas ve yumuşak bir çekicilik sağlayan uzun ömürlü, aşınmaya dayanıklı bir deri arka yüze sahip. Extreme Edition, 12 GB RAM ile beraber geliyor. Teknik özelliklerinin geri kalanı normal sürümüyle aynı. Çinli firma henüz yeni telefonun fiyatını da onaylamadı.

Özellikler

Axon 20 5G, 1080 x 2460 piksel Full HD + çözünürlük sunan 6,92 inç OLED ekran bulunduruyor. MiFaovr tabanlı Android 10 işletim sistemi ile çalışan telefon, selfieler için 32 megapiksel ekran altı kamera ile geliyor. Arkadaki kamera modülünde 64 megapiksellik bir ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor.

Akıllı telefon, 30W hızlı şarjı destekleyen 4,220mAh pil barındırıyor. Snapdragon 765G işlemci tarafından destekleniyor. Telefon, LPPDR4x RAM ve UFS 2.1 depolama ile birlikte geliyor. Ayrıca bir ekran içi parmak izi okuyucusunu da beraberinde getiriyor. Telefonun fiyatı ise henüz bilinmiyor.