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ZTE, Axon 20’nin 4G Versiyonunu Tanıttı

Ekran altı kamerası ile teknolojide devrim yapan ZTE, Axon 20'nin 4G Versiyonunu Tanıttı

Selin Polat

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ZTE, Axon 20'nin 4G Versiyonunu Tanıttı

ZTE, Axon 20 5G ile ekranın altında selfie kamerası olan ilk akıllı telefonu piyasaya sundu. Cihaz zaten birçok küresel pazarda mevcut, ancak şimdi farklı bir versiyona sahip olduğunu öğreniyoruz. Bu yeni akıllı telefon Unisoc tarafından bir Tiger T618 yonga seti ile birlikte geliyor ve 4G desteği bulunuyor.

ZTE Axon 20 4G, 5G versiyonunda bulunan temel özelliklerin yanı sıra temel satış özelliği olan UD selfie kamerası da koruyacak. Ayrıca dış kısımda veya kamera yapılandırmasında herhangi bir değişiklik yok.

Donanım yapısı açısından Unisoc platformu Snapdragon 765G’den biraz farklı. Tiger T618, 2GHz saat hızına sahip iki Cortex-A75 çekirdeği ve aynı saat hızında altı Cortex-A55 birimi olan sekiz çekirdekli bir CPU ile geliyor. Bu, Snapdragon 765G’deki Cortex-A75 çekirdeği ve altı Cortex-A55 için 1.8GHz’deki Cortex-A75 çekirdeği çifti için biraz altta kalıyor.

Son olarak Fiyatlandırma ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

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