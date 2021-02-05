ZTE Axon 30 Pro 5G, Yeni Bir Sertifika Aldı!

Ekran altı gizli kamera çözümü henüz ticari olarak büyük hale gelmediğinde, ZTE geçen yıl çıkan Axon 20 5G ile dünyayı şok etti. 2021 yılında şirket, ZTE Axon 30 Pro’yu piyasaya sürerek bunu bir adım öteye taşıyacak. Telefonun özellikleri gün geçtikçe netleşirken, ekran altı kamerayı da beraberinde getiriyor.

ZTE A2022PG model numaralı bir ZTE akıllı telefon, EEC web sitesinde göründü. Listenin kendisi, takma adın ZTE Axon 30 Pro 5G olduğunu ortaya koyuyor. Cihaz, yedek parçalarla birlikte listeleniyor, ancak sertifikada bunun dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bu ekran altı kameralı akıllı telefonun adı, şirket tarafından da onaylandı. Üstelik bu telefonun küresel pazarlarda da bulunması bekleniyor. Axon 30 Pro’nun ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Wiebo‘da yer alan bilgilere göre şirket yeni modelin de geliştirilmiş sensör kullanabilir. ZTE tarafından ise resmi olarak cihazın Snapdragon 888 işlemcisini kullanacağı açıklandı.

Ancak bunun yanında ortaya çıkan sızıntılara göre şirket cihazın kamerasına oldukça fazla odaklanmış durumda. 4K HDR video kaydı ve 10 bit renk derinliği desteğinin de cihaz da yer alacağı söyleniyor.

WHYLAB ise ZTE‘nin yeni modelin de Samsung‘un hala piyasada olmayan 200 Megapiksel S5KGND sensörünü kullanacağı bilgisi yer alıyor. Sensör boyutunun 1/1.37 olacak bu da Galaxy S21 Ultra‘dan biraz daha düşük olduğunu gösteriyor. Sensörlerden ana olanı 50 Megapiksel diğerleri ise 12 Megapiksel olarak gelebilir.

Ayrıca 16K video kaydı sağlayabilen bu sensörler yeni Axon 30 Pro‘da yer alacağı şuan için sızdırılan bilgiler içerisinde bulunuyor. Günümüzde bu kadar yüksek video kalitesi sunan bir yonga seti bulunmuyor. Şirketin bu konu hakkında henüz resmi bir açıklaması olmadı.