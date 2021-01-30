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ZTE Axon 30 Pro, İyileştirilmiş Kamera İle Gelebilir!

ZTE, akıllı telefon pazarına yeni bir model daha dahil ediyor. Yeni modelin kamerası geliştirilmiş olabilir.

Yunus Emre Çakır

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ZTE Axon 20 5G Extreme Edition Tanıtıldı

ZTE‘nin yakında tanıtacağı Axon 30 Pro modeli hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Wiebo‘da yer alan bilgilere göre şirket yeni modelin de geliştirilmiş sensör kullanabilir. ZTE tarafından ise resmi olarak cihazın Snapdragon 888 işlemcisini kullanacağı açıklandı.

Ancak bunun yanında ortaya çıkan sızıntılara göre şirket cihazın kamerasına oldukça fazla odaklanmış durumda. 4K HDR video kaydı ve 10 bit renk derinliği desteğinin de cihaz da yer alacağı söyleniyor.

ZTE Axon 20 5G

WHYLAB ise ZTE‘nin yeni modelin de Samsung‘un hala piyasada olmayan Samsung‘un 200MP S5KGND sensörünü kullanacağı bilgisi yer alıyor. Sensör boyutunun 1 / 1.37 olacak bu da Galaxy S21 Ultra‘dan biraz daha düşük olduğunu gösteriyor. Sensörlerden ana olanı 50 Megapiksel diğerleri ise 12 Megapiksel olarak gelebilir.

Ayrıca 16K video kaydı sağlayabilen bu sensörler yeni Axon 30 Pro‘da yer alacağı şuan için sızdırılan bilgiler içerisinde bulunuyor. Günümüzde bu kadar yüksek video kalitesi sunan bir yonga seti bulunmuyor. Şirketin bu konu hakkında henüz resmi bir açıklaması olmadı.

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