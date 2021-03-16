ZTE Axon 30 Pro, Üçlü Kamera Kurulumuna Sahip Olacak!

Ocak ayında bir sızıntı, 2021 ZTE amiral gemisi olan Axon 30 Pro’nun 200 MP sensörle gelebileceğini ortaya çıkardı. Kaynak, kameranın 1.28um piksel boyutuna sahip bir Samsung S5KGND lens olacağını açıklamıştı.

Bugün yayınlanan resmi bir poster yeni Axon amiral gemisinin üç 64MP kameraya sahip olacağını ortaya çıkardığı için sızıntının yanlış olduğu ortaya çıktı.

İlk defa bir akıllı telefonda böyle bir kurulum göreceğiz ve Axon 30 Pro’nun bu kameralarla ne kadar iyi performans gösterdiğini görmek için sabırsızlanıyoruz. 64MP ana kameranın yanı sıra, ZTE’nin telefona Galaxy S21 Plus 5G’deki gibi 64MP telefoto kamera vereceği ve üçüncü 64MP sensörün ultra geniş açılı bir kamera olması gerektiği anlaşılıyor.

Bugünlerde bir dizi amiral gemisi telefonun birden fazla ana kamerası var. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, OnePlus 8 Pro, Mi 10 Ultra ve Find X3 Pro gibi telefonların hepsinde birden fazla üst düzey kamera var.

Ancak Axon 30 Pro, üç 64MP sensörüyle onu başka bir seviyeye taşıyacak. Telefonun ayrıca Snapdragon 888 işlemci, AMOLED ekran, 55W hızlı şarj ile gelmesi ve Android 11’i kutudan çıkarması bekleniyor.