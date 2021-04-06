ZTE Axon 30 Serisi 15 Nisan’da Tanıtılacak

ZTE, önümüzdeki hafta, özellikle 15 Nisan’da (Perşembe) yeni amiral gemisi Axon 30 serisinin perdesini kaldıracak. Bu duyuru, Axon 30 Pro‘nun kamera çıkıntısının karakteristik şeklini gösteren ilk resmi de bizlere gösteriyor.

Bu kamera çıkıntısı, daha önce söylendiği gibi üç adet 64MP kameraya ev sahipliği yapacak. 3x 64 etiketini, arkadaki dördüncü modülün hemen yanında görebilirsiniz – telefoto kamera. Bu arada, 200 MP sensör söylentisinin asılsız olduğu kanıtlandı.

Bu kamera kurulumunun Axon 30 Pro‘da öne çıkarılacağını, 30 serisinin geri kalanının muhtemelen küçültülmüş bir versiyonuna sahip olacağını unutmayın. Her neyse, ZTE kısa süre önce ikinci nesil bir ekran altı selfie kamerası gösterdi (şimdi 120 Hz ekranları destekliyor).

JD.com‘da Axon 30 serisi için, serinin Snapdragon 888 yonga setine sahip olacağını doğrulayan bir sayfa var. Geçen yıl Axon 20, Snapdragon 765G yonga seti ile orta segmentte yer almıştı. Snapdragon 888 muhtemelen Pro modeline özel olacak. Ayrıca bu haber Axon 30 Pro‘nun 55W hızlı şarjı destekleyeceğini ortaya çıkarmış oldu.

Gelişmeler için takipte kalın.