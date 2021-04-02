ZTE Axon 30 Serisi, 30 Nisan’da Satışa Sunulabilir!

31 Mart’ta S30 serisinin lansmanını karşılayan ZTE, başka bir etkinliğe hazırlanıyor. Şirket, başka bir akıllı telefon serisinin lansmanı için kolları sıvadı.

Ayrıca önümüzdeki 30 gün boyunca her gün bir poster yayınlamayı planlıyor. Görücüye çıkması beklenen Axon 30 serisi Axon 30, Axon 30 Pro ve Axon 30 Pro Plus’ı içeriyor.

ZTE Cep telefonu bölümü şimdi resmi Weibo sayfasında 30 Nisan’a kadar Axon 30 serisi hakkında günlük teaser yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.

Şirket henüz resmi olarak lansman tarihini açıklamamış olsa da, cihazın 30 Nisan’da duyrulmasını bekliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla ZTE Axon 30 Pro, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 888 işlemcisiyle gelecek.

Cihazın Visionox’un ekran altı ön kamera görüntüleme paneline ve 55W veya 65W hızlı şarj desteğine sahip yerleşik bir 4500mAh bataryaya sahip olduğu söyleniyor. Ekran 120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak.

ZTE’den gelen ilk teaser, Axon 30 serisinin, şirketin “endüstrinin en güçlü üç ana fotoğraf sistemi” olabileceğini söylediği için telefon serisinin güçlü bir üçlü kamera kurulumuyla geleceğini öne sürüyor.