ZTE Axon 30 Serisindeki Kameralar Takdire Şayan!

ZTE, Axon 30 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarının lansmanı için hazırlanıyor. Şimdi, şirket, arkadaki Trinity Triple kamera sistemi ile birlikte yardımcı bir görüntü sensörünü gösteren yeni bir tanıtım resim posteri paylaştı.

Trinity üçlü kamera kurulumu temelde Axon 30 Pro’nun arka kamera modülünün adı diyebiliriz. Üç sensörün tümü, 64 megapiksel sensörlere sahip yüksek kaliteli lenslerden oluşuyor.

Diğer bir deyişle, kamera sisteminin arka tarafında toplam 200 megapiksele yakın bir sensör bulunuyor. Tanıtım görselinin posterine bakıldığında, yeni kamera sisteminin arkasında dört sensör olduğu görülüyor.

Öne çıkan üç lens Trinity Üçlü kamera sistemi iken, dördüncü sensör destek için yardımcı bir sensör gibi görünüyor. Ne yazık ki, bu sensörün işlevi şu anda bilinmiyor. Ancak muhtemelen bir makro veya siyah beyaz lens veya üçlü kameraları tamamlayan başka bir lens olabilir.