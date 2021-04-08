ZTE Axon 30 Ultra, Üçlü Kamera Modülüyle Gelebilir!

ZTE, akıllı telefon pazarında küçük bir pay sahibi olsa da şirket payını arttırmak için yeni modeller sunmaya devam ediyor. Şirketin şu sıralar yeni Axon 30 serisi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bugün serinin Ultra modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. 15 Nisan‘da düzenleyeceği etkinlikte gün yüzüne çıkacak olan yeni Axon 30 serisi akıllı telefonun içersine Pro modelinin yanı sıra bir de Ultra modelinde dahil olacağı bugün belli oldu.

Yeni Axon 30 Ultra‘ın aynı Pro modelinde olduğu gibi üç adet bir kamera sensörünün olacağı ve bu sensörlerden birinin 64 Megapiksel çözünürlüğüne sahip olması bekleniyor.





Ancak ZTE‘nin paylaştığı bir teaser’da cihaz 64 Megapiksel ana ve 8 Megeapiksel ultra olmak üzere dörtlü bir kamera modülüne yer verdiğini biliyoruz. Bununla birlikte şirket Axon 30 serisi bir telefonla çekilmiş birkaç fotoğraf paylaştı.

ZTE, hangi telefon ile çekildiğini söylemese de cihazın kamera modülünün ana hatlarına baktığımızda büyük ihtimalle Pro veya Ultra olduğunu tahmin ediyoruz. Şirket şuanda yeni serisi hakkında daha fazla detayı paylaşmadı ancak ilerleyen günlerde daha fazla ayrıntının belli olması bekleniyor.