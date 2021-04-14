ZTE Axon 30 Ultra’nın Teknik Özellikleri Açıklandı!

Bilindiği üzere ZTE, yarın düzenleyeceği etkinlikte yeni Axon 30 serisi cihazlarını gün yüzüne çıkaracak. Şirket aynı zamanda 15 Nisan‘da satışa çıkarcağı bu cihazlarını küresel pazara sunup sunmayacağını henüz açıklamadı. Ancak bugün şirket daha fazla sızıntılarla baş edemeyip serinin en üst segment modeli olan Axon 30 Ultra‘nın teknik özelliklerini Weibo üzerinden açıkladı.

Yeni modelin en dikkat çekici özellikleri arasında 66 W hızlı şarj destekli 4.600 mAh batarya kapasitesi, 144 Hz tazeleme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran ve amiral gemisi yonga setisine sahip olacağı oldu.

Yeni ZTE Axon 30 Ultra‘nın içerisinde UFS 3.1 depolama, LPDDR5 RAM bulunuyor. Ayrıca cihazın 12 GB RAM / 256 GB dahili depolamalı bir versiyonunun olacağı da söyleniyor. Çok fazla detay paylaşmayan ZTE, cihazın Android 11 ve MyOS 11 ile kutudan çıkacağını doğruladı. Cihazın hangi yonga setine ve renk seçeneklerine sahip olacağı henüz bilinmiyor.

Aynı zamanda telefonun kamera özellikleri de resmi olarak açıklanmadı. Bir diğer açıklanan bilgi ise cihazın Wi-Fi 6E desteğiyle geleceği oldu. Şuan için yeni Axon 30 Ultra hakkında bildiklerimiz bunlar ama yarın yapılacak etkinlikten sonra serinin tüm detaylarına sahip olacağız.